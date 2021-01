Florence Pugh a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle aurait épousé secrètement Zach Braff après que son ami ait publié un message cryptique.

L’ami de l’actrice de Little Women, Trevor Tuttle, un artiste d’effets visuels, l’a surnommée «FPB» dans un message hommage à l’occasion de son 25e anniversaire sur son compte Instagram.

Et les utilisateurs d’Instagram sont convaincus que cela signifie Florence Pugh Baff, suggérant qu’elle aurait pu épouser son petit ami de 45 ans sans le dire à personne.

Dans son message, Trevor a écrit: « Joyeux anniversaire à ce shaker brillant! Votre esprit est contagieux, votre rire hilarant.

« Vous avez rendu cette année délicate un peu délicieuse avec vos pizzas et vos singeries. J'adore FPB! »





















Les utilisateurs des médias sociaux sont entrés dans une frénésie dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit: « Florence Pugh BRAFF ?? elle et Zach se sont mariés, faites passer le mot. »

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « QU'EST-CE QUE FLORENCE PUGH ET ZAC ZACH BRADF SE MARIENT (sic)?!? !!! »











The Mirror a contacté les représentants de Florence et de Zach pour obtenir leurs commentaires.

La relation d’un an entre Zach et Florence a suscité la controverse en raison de leur écart d’âge de 20 ans.

Elle a été forcée de défendre la romance lorsqu’elle a été prise à la traîne après avoir posté une photo d’eux deux.











Florence a déclaré à ses abonnés Instagram: « Je n’ai pas besoin que vous me disiez qui je devrais et ne devrais pas aimer, et je ne dirais jamais de ma vie à qui que ce soit qu’ils peuvent et ne peuvent pas aimer. »

Elle a ajouté: «C’est embarrassant, c’est triste et je ne sais pas quand la cyberintimidation est devenue à la mode.

« Je ne sais pas quand c’est devenu un système de points, je ne sais pas pourquoi c’est une chose cool, et cela n’a jamais été le sujet de ma page. »