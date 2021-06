Flore ou Faune ? La vidéo virale d’un papillon coloré camouflé en feuille sèche hypnotise les internautes

Les humains peuvent croire qu’ils sont les êtres supérieurs de cette planète, mais la nature trouve toujours son moyen de nous surprendre. Plus récemment, il s’agit d’une vidéo d’une espèce rare de papillon qui ressemble à une feuille sèche. Les images de cet insecte rare ont été partagées par la présidente exécutive de Biocon Limited, Kiran Mazumdar-Shaw sur son compte Twitter. La vidéo de quatorze secondes montre le papillon dormant au sol sous la forme camouflée d’une feuille sèche. Puis vient une personne qui essaie de traîner la feuille sèche dans la zone ensoleillée. Cependant, lorsque la feuille est traînée au soleil, elle s’ouvre pour révéler un papillon vibrant avec des ailes de couleur noire et orange. Après avoir voleté pendant une seconde, le papillon revient à nouveau à sa forme de feuille sèche.

La vidéo non datée a été partagée sur le site de microblogging par Kiran mardi. Il a été visionné plus de 116,5 000 fois depuis sa publication sur la plate-forme de médias sociaux alors que les internautes s’émerveillaient des capacités de camouflage de ce papillon rare. Sous-titrant le message, Kiran l’a décrit comme un mécanisme de survie naturel.

Réagissant à la vidéo, plusieurs adeptes ont expliqué à quel point la nature est pleine de surprises et les humains n’en forment qu’une petite partie. Quelques-uns des téléspectateurs ont également pu identifier l’insecte et ont partagé l’information en retweetant le tweet de Kiran.

C’est le papillon indien à feuilles de chêne (Kallima inachus). C’est l’un des prétendants au statut national de papillon; autre être – Krishna Peacock et Indian Jezebel. Il est également communément appelé « feuille morte ». Il change aussi de couleur en fonction des saisons !#Papillons https://t.co/2cyhIo1KkJ – Praveenkumar K : voie Kalam (@praveenkalikeri) 8 juin 2021

Un utilisateur a écrit que cette espèce de papillon s’appelle Kallima inachus, également connue sous le nom de Indian Oakleaf Butterfly ou de feuille morte. L’utilisateur a en outre mentionné que cette espèce de papillon change également de couleur selon les saisons.

Le papillon Oakleaf se trouve en Asie tropicale, de l’Inde au Japon. Plus près de chez nous, vous pouvez le trouver en Asie du Sud-Est, notamment au Laos, à Taïwan, au Vietnam et en Thaïlande. Il est connu pour sa ressemblance étrange avec une feuille sèche car il a la forme, la nervure médiane, la couleur et même les nervures des feuilles. Alors la prochaine fois que vous tomberez sur une feuille sèche, ne marchez pas dessus car il s’agit peut-être de l’une des rares espèces de papillons.

