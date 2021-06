FLOPS spin-off de KUWTK des Kardashian avec le talk-show de Khloe et la rom-com de réalité de Rob avec bébé maman Blac Chyna

LES Kardashians sont connus pour leur émission de télé-réalité à succès Keeping with the Kardashians, mais vous souvenez-vous de certaines des retombées du flop de la famille ?

De « Kourtney et Khloé Take Miami » à la comédie romantique désastreuse de Rob avec bébé maman Blac Chyna, nous revenons ici sur leurs nombreuses séries ratées.

KUWTK nous a donné certains des meilleurs moments de l’histoire de la télé-réalité et a insufflé la vie à nos tristes vies sans incident.

Il y a eu une pléthore de mèmes emblématiques, une multitude de phrases célèbres et plus de scènes WTF que les téléspectateurs n’auraient jamais pensé humainement possible.

Cependant, alors que leur principal E! l’émission est un pilier depuis plus d’une décennie, vous souvenez-vous de certaines des émissions dérivées qui, eh bien, ont échoué?

Rob et Chyna

L’émission de Roby et Blac Chyna a échoué tout comme leur relation[/caption]

Les fans du seul homme Kardashian avaient de grands espoirs pour cette série – et la relation – malheureusement ni l’un ni l’autre n’a été un succès.

L’entrepreneur de chaussettes Rob et le mannequin Blac Chyna ont vécu une romance éclair et se sont rapidement fiancés et ont annoncé qu’ils avaient un bébé en route.

La série condamnée n’a connu qu’une seule saison pour que les fans puissent regarder leur relation se dérouler avant son annulation. Avec l’amour du couple.

Faisant leurs débuts en janvier 2016, Rob Kardashian et Blac Chyna ont parlé de leur vie à la suite de leurs fiançailles et de leur grossesse.

Les deux ont accueilli leur fille Dream Kardashian en novembre plus tard la même année, mais en février 2017, ils ont annoncé qu’ils s’étaient séparés.

Kourtney et Khloé prennent Miami

Le slogan était « Ce sont des sœurs, pas des saintes »[/caption]

Après les sœurs alors qu’elles se dirigeaient vers Miami pour ouvrir un deuxième magasin de leur boutique de mode, DASH, il s’agissait de la première de nombreuses spin-offs de KUWTK.

Il a été créé en 2009 et c’était finalement le plus grand plaisir de Kardashian.

C’était l’époque où Kourt était célibataire, bien que l’ex Scott Disick ait fait de nombreuses apparitions, et les téléspectateurs ont passé beaucoup de temps à crier devant leurs téléviseurs en la suppliant de ne pas le reprendre.

Il y a aussi eu l’épisode où Khloé a été approchée pour organiser un concours de sosie de Khloé Kardashian transsexuel.

Et bien avant d’apparaître dans Love & HipHop, Erica Mena travaillait chez DASH et a été licenciée par Kourtney pour son comportement tardif.

Kourtney et Kim prennent…

Mettant en vedette le premier mari de Kim, Kris, vous vous souvenez de lui ?[/caption]

Attends quoi? Ainsi, après deux saisons de Kourtney et Khloe, la plus jeune des Kardashian s’est occupée et la sœur Kim a pris le relais à Miami.

Bien que la troisième saison ait changé de nom, la série était à peu près la même, sauf sans l’humour de Khloe.

Après avoir épuisé Miami, Kim et Kourt se sont rendus à New York pour ouvrir un autre magasin Dash.

Il a connu deux saisons avant de se terminer en 2012 et mettait en vedette l’ex-mari de Kim, Kris.

Khloé et Lamar

Nous étions tous enracinés pour Khloe et Lamar mais malheureusement, cela n’a pas fonctionné[/caption]

Le couple a commencé leur histoire d’amour sur KUWTK mais c’était tellement bien qu’ils ont eu un épisode consacré à leur mariage et à leur propre émission.

Il y a eu beaucoup de moments heureux dans leur relation, de nombreux fans étaient convaincus qu’ils étaient vraiment faits l’un pour l’autre.

Malheureusement, les problèmes de toxicomanie de Lamar associés à un scandale de fraude ont finalement conduit Khloe à demander le divorce en 2015.

Comme la reine qu’elle est, lorsqu’une overdose de drogue a conduit Lamar à l’hôpital, elle l’a mise en attente jusqu’en 2016.

Après deux courtes saisons, la série s’est terminée mais le couple a été ensemble pendant sept ans.

Dash Poupées

DASH Dolls a eu une saison avant que les fans ne disent « plus »[/caption]

Ce spin-off n’a eu qu’une petite saison en 2015 et a suivi plusieurs employés de Dash embauchés par Kim, Kourtney et Khloé.

Il s’agissait principalement de la meilleure amie de Khloé, Malika Haqq, et de sa sœur jumelle, Khadijah Haqq-McCray, Melody Rae Kandil, et de l’experte en médias et marketing Melissa Flores.

Il n’y avait vraiment pas beaucoup de moments incroyables dans la série à part une séance photo nue, un accident de voiture et l’une des filles admettant qu’elle a un alter-ego appelé Vanessa.

Je suis Cait

L’émission de Cait l’a suivie s’adapter à la vie de femme transgenre[/caption]

Après tant de spéculations, de chuchotements et de rumeurs, I Am Cait a été créé en 2015 et a suivi Caitlyn Jenner s’adapter à la vie de femme transgenre.

Un sujet incroyablement personnel et privé à couvrir, Cait l’a pris dans sa foulée et a commandé une deuxième saison.

Cependant, à la fin, les cotes d’écoute étaient en baisse et les téléspectateurs ont apparemment estimé que le ton était inégal.

La controverse au sein de la communauté transgenre a tourmenté I Am Cait et à la fin, Jenner et E! « mutuellement décidé » de suspendre le spectacle.

La vie de Kylie

Kylie a dit qu’elle envisageait une nouvelle série[/caption]

Le spin-off le plus court de l’histoire de Kardashian-Jenner, Life of Kylie s’est déroulé d’août à septembre en 2017 avant de cesser d’être diffusé.

Manquant de tout ce qui a été mouvementé, il a suivi le plus jeune frère et a pris le contrôle de ses affaires et de sa vie personnelle.

Après seulement une saison de huit épisodes, l’émission a été annulée, bien que la mère d’un enfant « envisage » de filmer une autre saison.

Cocktails avec Khloé

Les cocktails avec Khloe ont été appelés « komplete kr*p » par un critique[/caption]

Selon les initiés de l’émission, il y avait plus de drames hors écran qu’à l’écran, car ils ont révélé que la volonté de contrôle de Khloé a finalement entraîné l’annulation de l’émission.

Le talk-show avait initialement obtenu des notes élevées avec son faux style d’interview de «cuisine» avec des célébrités et aucun public.

Sa fin a bouleversé les téléspectateurs car il a produit des histoires dignes de titre à chaque épisode, comme lorsque Khloe a admis qu’elle n’avait jamais vu de pénis blanc ou de conversations franches sur ses ex.

L’émission a soudainement été suspendue en avril 2016 et une raison précise n’a jamais été vraiment donnée.