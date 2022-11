Flop argentin, Lewa s’étouffe, Giroud entre dans l’histoire et plus encore : cinq points à retenir de la troisième journée de la Coupe du monde

Eh bien, qui a vu cela venir? Troisième journée de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) au Qatar a débuté avec l’un des plus grands chocs du tournoi, alors que l’Arabie saoudite est revenue de l’arrière pour battre l’Argentine.

Ce fut un début désastreux pour ce qui devait être une campagne solide pour les hommes de Lionel Messi, mais a conduit à des scènes d’exaltation et même à la déclaration d’une fête nationale. (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Arabie Saoudite alors qu’ils célébraient leur meilleur résultat de tous les temps.

Le Danemark et la Tunisie ont fait match nul 0-0, avant que le Mexique et la Pologne ne fassent de même – bien que Robert Lewandowski ait gâché une glorieuse chance de l’emporter lorsque son penalty a été arrêté par Guillermo Ochoa. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

L’Australie a menacé un deuxième bouleversement majeur de la journée en prenant rapidement les devants contre la France, mais les champions en titre ont réagi fortement pour gagner 4-1, Olivier Giroud marquant un doublé qui l’a propulsé à égalité avec Thierry Henry en tête du classement général de son pays. tableaux de pointage du temps. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Voici cinq grands points à retenir d’une journée bien remplie au Qatar.

La ligne haute de l’Arabie saoudite tire parti des nouvelles technologies

(Crédit image : Getty Images)

Lors du premier affrontement de l’Argentine dans le Groupe C contre l’Arabie saoudite, l’équipe sud-américaine avait déjà marqué quatre buts à la mi-temps. Cependant, trois d’entre eux ont été déclarés hors-jeu par la technologie automatisée du hors-jeu, en raison du bon travail défensif de l’Arabie saoudite.

En effet, l’équipe asiatique a parié sur une ligne haute tout au long du match, une décision courageuse, d’autant plus que l’Argentine avait Lionel Messi dans ses rangs. Alors que les ballons traversants de l’Argentin ont réussi à pénétrer la défense saoudienne, rien ne s’est réellement concrétisé, le hors-jeu étant appelé à plusieurs reprises.

Leur ligne haute a permis à l’Arabie saoudite de ne laisser aucun espace à Messi pour récupérer le ballon dans les positions que nous sommes devenus si habitués à voir au fil des ans, tandis que le manque de rythme de l’Argentine à l’avant signifiait également que la tactique d’Hervé Renard était parfaite.

Par conséquent, avec la technologie de hors-jeu automatisée qui devrait être introduite dans le football, ces lignes hautes pourraient-elles devenir un nouvel engouement que les managers sont sur le point d’adopter ?

Ce ne serait pas une surprise – le football fonctionne par cycles, et regarder l’Arabie saoudite rappelait les défenses sprinter dès qu’un joueur semblait susceptible de jouer une passe au début des années 1980.

L’Argentine n’est pas aussi bonne que nous le pensions au départ

(Crédit image : Getty Images)

À l’approche de la Coupe du monde 2022, l’Argentine était présentée comme l’un des favoris du tournoi (s’ouvre dans un nouvel onglet) aux côtés de son compatriote sud-américain Brésil, invaincu en 36 matches et vainqueur de la Copa America en 2021.

Cependant, s’ils ne parviennent pas à battre l’Arabie saoudite, comment peuvent-ils espérer battre le Brésil dans cette demi-finale très attendue qu’ils sont censés jouer l’un contre l’autre ?

Certes, l’Argentine a dominé la première mi-temps face à l’Arabie saoudite, mais son manque d’idées une fois qu’elle a pris du retard est certainement préoccupante. Messi a eu du mal à prendre le contrôle du match, tandis que Lautaro Martinez et Angel Di Maria semblaient tous deux lents dans les positions avancées.

Le rythme est une nécessité, mais il n’y a pas de joueurs dans l’équipe avec cet attribut, en soi.

Lionel Scaloni a maintenant de quoi travailler avec son équipe. Alors que la Pologne et le Mexique doivent encore jouer dans le groupe C – sur le papier, une opposition plus forte que l’Arabie saoudite – même sortir du groupe semble être un test difficile.

Seule l’Espagne a réussi à remporter la Coupe du monde après avoir perdu son premier match de tournoi de son histoire, en 2010 contre la Suisse. L’Argentine devra défier ces chances si elle veut atteindre la gloire au Qatar le 18 décembre.

Lewandowski s’étouffe à nouveau sur la scène de la Coupe du monde

(Crédit image : ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

L’attente de Robert Lewandowski pour un but en Coupe du monde se poursuit. Mais cette fois, il va se blâmer d’avoir terminé la journée sans casser son canard.

L’attaquant polonais, qui a été si prolifique dans le match de club avec le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et maintenant Barcelone, s’est vu offrir une chance en or depuis le point de penalty lors du premier match de son équipe contre le Mexique.

Mais le gardien de but de 37 ans, Guillermo Ochoa, a deviné le bon chemin, sautant à gauche pour repousser un coup de pied qui, en vérité, n’était pas le meilleur de Lewa.

Une chose est sûre – si la Pologne veut sortir du groupe C et faire sa marque dans ce tournoi, elle aura bientôt besoin de Lewandowski pour gratter sa démangeaison de Coupe du monde.

Le joueur de 34 ans a maintenant disputé 360 minutes de tournoi de football contre le Japon, la Colombie, le Sénégal et le Mexique sans marquer, une éternité selon ses critères. Il a réussi 11 tirs au cours de cette période, dont quatre cadrés, mais le ballon ne lui convient tout simplement pas.

Giroud est prêt à prendre la vedette en l’absence de Benzema

(Crédit image : Getty Images)

Olivier Giroud, alias le plus bel homme du football, est devenu le co-meilleur buteur français de tous les temps lorsqu’il a décroché son deuxième et le quatrième de la soirée pour la France lors d’une confortable victoire 4-1 contre l’Australie.

Seul Thierry Henry (vous en avez peut-être entendu parler) peut égaler les 51 buts de Giroud en un Les Bleus chemise, et le vétéran pourrait bientôt surpasser la légende d’Arsenal si la forme récente est quelque chose à passer.

Le joueur de 36 ans a été en excellente forme pour son club cette saison, marquant neuf buts en 19 apparitions dans toutes les compétitions, et sa première sortie au Qatar pourrait calmer certains nerfs français après que Karim Benzema ait quitté l’équipe à la veille de le tournoi avec blessure.

La superstar du Real Madrid, vainqueur du Ballon d’Or, est une énorme perte, mais Giroud était prêt à intervenir en son absence et en inscrivant un doublé, il a déjà plus de buts à Qatar 2022 qu’il n’en a réussi lors des deux dernières Coupes du monde combinées.

Giroud était considéré comme un héros méconnu du succès de la France il y a quatre ans, participant à chaque match sans marquer un seul but, mais les premiers signes ici sont qu’il est prêt à entrer sous les projecteurs.

𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐡𝐢𝐬 𝟓𝟎𝐭𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝟓𝟏𝐬𝐭 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞! 🇫🇷 Il est désormais le co-meilleur buteur de tous les temps pour son pays aux côtés de Thierry Henry…#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/P75aa5hkG922 novembre 2022 Voir plus

Avons-nous éliminé les tirages 0-0?

(Crédit image : Getty Images)

Il y a quatre ans, la Coupe du monde était en quelque sorte une fête des buts, car il n’y avait pas de match nul 0-0 jusqu’à ce que la France et le Danemark se retrouvent dans une impasse lors de leur dernier match de groupe.

Pourtant, au Qatar, il nous a fallu jusqu’à la troisième journée pour disputer des matchs consécutifs sans buts. Les Danois étaient de retour, faisant match nul avec la Tunisie, tandis que le Mexique et la Pologne jouaient une impasse.

Espérons que nous avons maintenant notre quota de tirage au sort pour cette phase de groupes.

Une chose que le match du Danemark a signalé, c’est que, aussi talentueuse et fantaisiste que soit cette équipe danoise, elle manque d’un finisseur clinique – et cela pourrait leur coûter cher.

Le pauvre Andreus Cornelius ne voudra pas regarder en arrière le moment où il n’a pas réussi à se diriger à environ un mètre, tandis que Kasper Dolberg a été remplacé après un match inefficace.

Les demi-finalistes de l’Euro 2020 espèrent avoir leurs bottes de tir lorsqu’ils affronteront la France – une équipe qu’ils ont déjà battue deux fois cette année en Ligue des Nations – car s’ils ne le font pas, il y aura beaucoup de pression à cheval sur ce dernier affrontement avec l’Australie.