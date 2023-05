FLOOD WATCH: La bande d’Okanagan obtient une pause avant de nouvelles prévisions d’inondations

Les inondations se sont atténuées dans la bande indienne d’Okanagan (OKIB), mais les autorités provinciales sont prudentes alors que les températures se réchauffent cette semaine.

Les équipes des opérations du COU de l’OKIB ont fait un tour en hélicoptère le dimanche 7 mai pour surveiller les ruisseaux et les bassins versants de la réserve. Le morphologue de la rivière (un spécialiste du débit fluvial) a noté qu’en cas d’événement météorologique ou d’érosion important, il n’y avait pas de risque significatif de coulée de débris continue.

Les opérations de dragage pour éliminer les accumulations de limon se poursuivront jusqu’à leur achèvement afin d’aider à atténuer le potentiel de débits de crue qui traversent à nouveau les berges du ruisseau.

« Les équipes d’OKIB poursuivront les opérations de surveillance dans Whiteman’s Creek ainsi que dans d’autres systèmes de ruisseaux dans la réserve », a déclaré le groupe dans une mise à jour du lundi 8 mai. « Les systèmes d’atténuation seront lentement démobilisés cette semaine, tels que les barrages de tigre et les gabions, car les flux de crue ont commencé à se stabiliser vers les berges du ruisseau. »

Les équipages commenceront également cette semaine des évaluations rapides des dommages dans les zones touchées par les inondations. Les évaluations des dommages aident le COU à mieux comprendre les impacts qui se sont produits pendant les inondations et peuvent également aider à informer les soutiens du SST.

«Les services de soutien d’urgence qui ont été fournis aux évacués commenceront bientôt à diminuer. Les évacués touchés par l’inondation doivent contacter votre assureur dès que possible pour commencer votre réclamation d’assurance et obtenir une solution d’hébergement temporaire auprès de votre assureur.

Les responsables provinciaux se sont rencontrés lundi pour discuter de la situation actuelle des inondations et des incendies de forêt en Colombie-Britannique

Dave Campbell, responsable du River Forecast Center, a déclaré qu’un potentiel d’avertissement important ce week-end pourrait causer plus de problèmes.

« Nous pourrions voir une autre période de risque d’inondation élevé », a déclaré Campbell.

Actuellement, il dit que la province est à environ un quart de la fonte du manteau neigeux, il reste donc beaucoup à faire.

Environnement Canada prévoit du soleil de jeudi à dimanche avec des maximales passant de 23 degrés Celsius à 32 degrés Celsius d’ici la fête des mères.

Alors que l’intérieur sud fait face à des inondations, plus au nord, 62 incendies de forêt brûlent dans le district de Prince George.

Les inondations et les incendies annuels auxquels la Colombie-Britannique a été soumise se poursuivront, a déclaré Bruce Ralston, ministre des Forêts.

« Compte tenu du changement climatique, ces incidents deviendront plus fréquents et plus graves », a déclaré Ralston.

@VernonNews

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Floods 2021surveillance des inondationsOkanagan