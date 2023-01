Flood Hope Road à Richmond Hill reste toujours fermé après un glissement de terrain

Depuis ce matin (6 janvier), Flood Hope Road à Richmond Hill reste toujours fermé.

Hier (5 janvier), vers 11 h 20, un rocher de 12 tonnes est tombé du flanc de la colline, tombant de 400 pieds pour heurter la route. L’impact a laissé un trou d’un pied de profondeur sur six pieds de largeur dans l’asphalte. La GRC de Hope et le district de Hope se sont rapidement rendus sur les lieux pour évaluer la situation et commencer à enlever la roche, qui s’est brisée en morceaux lors de l’impact.

Aucun blessé n’a été signalé, bien que des témoins aient vu une voiture heurtée par une partie du rocher avant de continuer.

“S’il vous plaît, restez à l’écart de Richmond Hill pendant les prochaines heures. Cela rend simplement notre travail un peu plus facile et un peu moins stressant, lorsque nous n’essayons pas de changer les gens tout le temps », explique Bob Clarke, directeur des opérations du district de Hope.

Clarke prévoyait que la route serait fermée pendant les trois à quatre prochaines heures en attendant une évaluation géotechnique. On pense que le glissement de terrain est causé par un cycle de gel-dégel, un processus par lequel l’eau pénètre derrière la roche ou entre les fissures et les crevasses. L’eau gèle et se dilate. Il maintient la roche en place pendant qu’elle est gelée, mais la rend instable une fois qu’elle dégèle.

