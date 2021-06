Flocons de neige, vous êtes le lien le plus réveillé – au revoir, dit Anne Robinson

AVEC un clin d’œil effronté et une langue acide, Anne Robinson a choqué – et ravi – la nation alors qu’elle se moquait des concurrents du maillon le plus faible il y a 21 ans.

Mais Queen of Mean de la télévision estime qu’elle ne pourrait pas s’en sortir dans le monde éveillé d’aujourd’hui.

BBC

Anne Robinson du maillon faible s’exprime sur la culture de l’annulation[/caption]

Et en tant que femme qui s’est battue pour atteindre le sommet d’une industrie médiatique dominée par les hommes, la femme de 76 ans n’est pas contente de la menace constante d’être annulée alors qu’elle se retrouve dirigée par des flocons de neige sans visage.

Anne, qui succède à Nick Hewer en tant qu’animatrice du compte à rebours de Channel 4 la semaine prochaine, déclare : « Je sens de plus en plus que certaines minorités très tapageuses nous attachent les mains derrière le dos.

« Ce sont eux qui s’énervent, qui me disent que je ne peux pas dire ceci et que je ne dois pas dire cela.

« Il y a certains domaines d’éveil dont je suis vraiment ravi, par exemple la diversité au sein des conseils d’administration des entreprises. Mais dans d’autres domaines, je ne suis pas du tout d’accord.

« Je ne veux pas de censure inutile. Je ne veux pas que les statues soient démolies.

« Je ne sais pas d’où ça vient, je ne sais pas qui décide ce que je dis ou ce que je ne peux pas dire. »

Anne est résignée au fait qu’elle ne peut pas traiter ses nouveaux candidats au compte à rebours de la même manière sévère qu’elle l’a fait dans The Weakest Link de la BBC.

Mais elle refuse de changer de personnalité pour plaire à la foule des médias sociaux – et a déjà rencontré un choc dans son nouveau rôle avec un candidat qui a déclaré avoir enseigné l’anglais à des non-anglais.

Elle a dit : « J’ai dit : ‘Vous voulez dire des étrangers ?’, et il a dit : ‘Nous ne disons jamais cela’. Est-ce que c’est réveillé ?

« Je pense juste que des gens qui ne sont pas en mesure de nous dire quoi faire nous disent quoi faire.

Pennsylvanie

Anne succède à Nick Hewer en tant qu’hôte du compte à rebours de Channel 4 la semaine prochaine[/caption]

« VOUS DEVEZ CHOISIR JUSQU’À CE QUE VOUS POUVEZ ALLER »

« Je ne veux pas que ma langue soit mutilée. Je ne veux offenser personne mais je ne veux pas qu’on me dise quoi dire.

« Vous savez, si vous m’engagez, vous ne m’embauchez pas pour être Fiona Bruce, n’est-ce pas ? Vous m’engagez pour être moi.

« Le compte à rebours n’est pas différent du maillon le plus faible – vous espérez pouvoir évaluer les candidats pour déterminer le plaisir que vous pouvez avoir.

« Vous n’êtes pas là pour noyer des chatons ou pour mettre quelqu’un dans un malaise incroyable. Vous n’allez demander à personne pourquoi ils sont si gros, car nous sommes en 2021 et vous ne pouvez plus vous en passer. »

Anne souligne également la légère hypocrisie des téléspectateurs si choqués par certaines des remarques qu’elle a faites sur Le lien le plus faible en premier lieu.

Avec son slogan « Vous êtes le maillon le plus faible, au revoir », l’émission a été diffusée sur BBC1 jusqu’en 2012 et est devenue un phénomène télévisé des deux côtés de l’Atlantique. Et son succès était basé sur son style franc.

Elle a déclaré: «Pour la première fois à la télévision, quelqu’un se comportait comme nous le faisons tous en regardant la télévision et était impoli, mais vous ne vous attendez pas à le voir ou à l’entendre à la télévision.

« Dont la mère n’a pas dit : ‘Pourquoi est-elle si grosse ?’ Le père de qui n’a pas dit : ‘Tu penses qu’avec son argent, il aurait une meilleure chemise à la télé.’

« Vous voudriez les dire à haute voix. Et cela fait partie de cette chose puritaine que c’est si choquant quand nous le faisons tous à la maison.

Mais ce ne sont pas seulement les membres ordinaires du public qui ont été choqués par certaines des remarques d’Anne.

NBC

Queen of Mean de la télévision dit: « Vous m’engagez pour être moi »[/caption]

En février, l’animatrice de télévision Vanessa Feltz, 59 ans, a déclaré qu’elle était « horrifiée » lorsqu’elle était déjà apparue dans une version célèbre du jeu télévisé et Anne lui a demandé: « En regardant comme vous le faites, comment pensez-vous que vous atterrissez tous ces grands petits amis noirs?

Le jibe, qui a été coupé de la diffusion finale, faisait référence au fait que Vanessa était en couple avec le chanteur Ben Ofoedu depuis 2006.

Mais Anne a dit : « Ce que je lui ai dit en fait, c’est : ‘Comment quelqu’un comme toi peut-il attirer de magnifiques petits amis noirs ?’

« Tout d’abord, elle avait parlé sans cesse de faire exactement cela. Deuxièmement, il lui avait fallu 16 ans pour découvrir qu’elle en était bouleversée.

« Peut-être que si j’avais eu une émission de radio à promouvoir, j’aurais peut-être fait la même chose.

« Je ne m’en plains pas, mais ce n’est pas tout à fait ce que j’ai dit.

«Je pense qu’elle est venue deux fois sur The Weakest Link et nous n’avons certainement rien entendu pendant 16 ans.

« Je ne pourrais probablement pas le dire maintenant, mais ce n’était pas péjoratif, sauf pour elle. »

Polycopié

« Je ne veux pas qu’on me dise quoi dire », ajoute Anne[/caption]

Anne affirme également que, contrairement à la croyance populaire, elle s’est retenue et a réfléchi aux sentiments des gens.

Elle a déclaré: «Vous devez toujours choisir jusqu’où vous pouvez aller avec un candidat en particulier, et les candidats au lien le plus faible auraient certainement été très déçus si je ne m’étais pas entraîné avec eux.

« J’ai souvent découvert que les jeunes filles de premier cycle, vous pouviez dégonfler plus que vous ne le vouliez, et je retournais en arrière et disais au producteur de couper ça parce que leur mère allait me détester. »

Anne a eu une longue carrière dans la presse écrite avant de décrocher ses rôles à la télévision – et elle a dû lutter contre le sexisme dans le cadre d’une nouvelle génération de hacks arrivant sur Fleet Street à la fin des années 60.

Mais elle est rapidement devenue alcoolique, en partie à cause de la culture de l’alcool qui entourait le journalisme à l’époque.

En 1973, elle perd la garde de sa fille Emma, ​​âgée de deux ans, puis perd son emploi quelques années plus tard.

En 1978, elle a rejoint les Alcooliques anonymes et a arrêté l’alcool pour toujours.

Elle a déclaré: «Je suis devenue la plus formidable des alcooliques chroniques et il était donc raisonnablement important d’apprendre à arrêter de boire. C’était assez important de remonter une étape où je pensais pouvoir à nouveau travailler.

Elle a fait un retour spectaculaire en devenant chroniqueuse et rédactrice adjointe au Daily Mirror. Mais elle était toujours confrontée à l’énorme obstacle du sexisme.

Polycopié

Anne a vaincu l’alcoolisme pour faire un retour spectaculaire[/caption]

« PLEURER C’EST POUR QUAND VOTRE CHIEN MORT »

Anne a déclaré: «Vous deviez apporter votre copie sur le banc d’arrière-ban, un morceau de papier, et le sous-chef le tenait haut dans les airs et le laissait tomber sur le sol, puis vous le ramassiez pour que tous les députés d’arrière-ban puissent voir ta culotte.

« Je me souviens juste d’avoir pensé: » Ces gars-là sont pathétiques, et très bientôt je serai en charge de tous » – et je l’étais. Lorsque vous étiez en minorité, vous étiez probablement le genre de femmes les plus dures et maintenant les femmes très intelligentes ne sont pas toutes dures. Certains sont fragiles et sont facilement blessés par la trahison du lieu de travail.

« Mais nous ne nous sommes pas précipités pour être des victimes. Je pense que j’avais été élevé dans une maison qui ne prenait rien de tout cela très au sérieux, donc je ne suis jamais allé aux toilettes pour pleurer. Pleurer c’est quand votre chien meurt.

« J’ai eu la chance d’avoir toutes ces années dans le journalisme de presse, ce qui m’a appris tout ce que je pouvais mettre à profit à la télévision. »

Elle est devenue un visage régulier sur nos écrans en 1987 lorsqu’elle a pris la relève en tant qu’animatrice de Points Of View de BBC1.

Puis, six ans plus tard, elle était à la tête de l’émission grand public de la BBC1 Watchdog. Elle a continué à animer les deux émissions pendant la majeure partie des années 90 jusqu’à ce que The Weakest Link arrive et fasse d’elle une énorme star – et une multimillionnaire.

Ainsi, lorsque le verrouillage a frappé l’année dernière, elle n’a pas eu à prier pour travailler pour payer les factures.

Alors, a-t-elle plutôt passé son temps à préparer du pain aux bananes?

Rex

Anne dit de faire face au sexisme: « Nous ne nous sommes pas précipités pour être des victimes »[/caption]

« Pourquoi pensez-vous que j’ai fait du pain aux bananes ? » Anne répond. « J’ai un cuisinier. Je ne suis pas monté sur ce podium du maillon le plus faible pendant toutes ces années pour ne pas pouvoir me payer un cuisinier. »

Bien qu’elle adore être grand-mère, elle n’a pas l’intention de prendre sa retraite et fait des courses et des marches quotidiennes de 5 km pour se maintenir en forme.

Elle savoure également le nouveau défi de Countdown, en particulier parce que – contrairement à Prue Leith ou Mary Berry – elle ne fait pas partie des femmes plus âgées à la télévision utilisées pour des émissions de pâtisserie et de cuisine.

Anne a déclaré : « Je me demande pourquoi nous ne sommes pas plus nombreux. Je me demande si Huw Edwards avait une sœur jumelle, lirait-elle les nouvelles pendant ses jours de congé ?





« C’est presque comme si les responsables de l’information pensaient que s’ils embauchaient une présentatrice de plus de 50 ans, ils devaient faire de la place pour son scooter de mobilité.

«Je ne me souviens pas des nouvelles locales que nous recevons ici, mais c’est typique, le gars n’a pas de cheveux et la présentatrice est jeune et jolie – et je ne sais pas quand cela va changer, je ne sais pas.

« Je sais que je suis la femme la plus âgée à la télévision à ne pas juger les gâteaux. »

Anne Robinson commence en tant que nouvelle animatrice sur Countdown sur Channel 4 à 14h10 lundi.