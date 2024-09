Floating Points : Critique de l’album Cascade

En 2014, Sam Shepherd a écrit en quelques minutes une chanson qui a défini sa carrière.Nuits Sonores » a été terminé lors d’un vol vers le festival de Lyon du même nom, et cela semble aussi facile qu’il semble l’être, grimpant vers les cieux sans déborder dans l’excès. C’est l’un des deux principaux modes de Shepherd – quand il n’est pas un auteur de jazz, il est un producteur de crack house et de techno. (Il a également un doctorat en neurosciences et est un sélecteur vénéré et aventureux derrière les platines.) Cet autre côté lui a valu la renommée de tous les recoins de l’industrie musicale, culminant dans Promessessa collaboration de 2021 avec Pharoah Sanders. Plus récemment, il s’est mis à d’immenses scènes de festival avec des DJ crossover comme Caribou et Four Tet, qui les suivent dans leur quête d’infiltration du grand public selon leurs propres conditions. Toutes ces parties de Floating Points sont connectées, mais pas toujours de manière évidente. Entrez Cascadeun album qui renforce l’ingéniosité de Shepherd en matière de club avec ses talents musicaux au service d’une seule mission : se détendre sur la piste de danse.

Le déploiement pour Cascade a débuté en 2022 avec « Vocoder », un hymne industriel à classer aux côtés de « Nuits Sonores » et « LesAlpx » de 2019. « Vocoder (Club Mix) » ouvre l’album dans une ruée tonitruante, se dirigeant vers une décomposition d’échantillons vocaux coupés qui se déversent comme une cargaison de frites d’un semi-remorque retourné. C’est presque téméraire selon les normes de Floating Points, capturant cette sensation lorsque les stroboscopes frappent fort et que vous ne pouvez pas dire si les lumières vous atteignent ou si vous êtes juste plus décoloré que vous ne le pensiez.

L’album rauque est une suite directe de l’album agressif de 2019. ÉcraserSur ce disque, Shepherd a démontré sa nouvelle maîtrise de la synthèse modulaire, créant des vagues de fuzz et de distorsion qui s’abattent sur des rythmes capricieux et des structures de chansons imprévisibles. ditd’ouvrir des salles gigantesques pour les xx et de vouloir défier le public avec une musique « chaotique ». Cette fois, il s’est concentré sur le fait de faire bouger les gens plutôt que de les embrouiller. Cascade C’est ce qui s’est passé lorsque Shepherd n’a pas pu partir en tournée, un exorcisme des impulsions dancefloor entravées par la pandémie, puis nourries par le retour des concerts de DJ. Au milieu de l’enregistrement, il s’est rendu dans le désert du sud de la Californie pour écrire la partition d’un ballet, ce qui rend Cascade des vacances et un règlement de comptes tout en un.

Ces morceaux redirigent l’emphase jazzy de disques classiques comme Ombres dans des voyages en zigzag, comme ceux des années 90 Labyrinthes d’économiseur d’écranL’approche culmine avec la pièce maîtresse « Fast Forward », où des synthés nerveux s’enroulent les uns autour des autres comme une tête de Méduse sifflante de contre-mélodies et de textures déferlantes. Les mélodies se dégradent et se désaccordent en temps réel, mettant en valeur le travail de Shepherd – une musique électronique que l’on peut pratiquement entendre respirer, grandir et mourir. « Afflecks Palace » reprend cette idée et y jette un tourbillon d’émotions contradictoires. Un voyage nostalgique à travers les débuts de l’IDM, de l’acid house et de la jungle, c’est nerveux et imprévisible, maintenu par un fil fin grâce à l’expérience désormais considérable de Shepherd dans la création de ce genre de choses à la volée.