Flo Rida remporte un procès de 82 millions de dollars contre la société de boissons Celsius

Flo Rida a remporté une énorme victoire juridique dans sa lutte contre la société de boissons énergisantes Celsius pour un accord d’approbation rompu.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Celsius est actuellement l’une des plus grandes boissons énergisantes sur un marché très concurrentiel. Pour y arriver, la marque devait commercialiser correctement et cultiver des relations qui attireraient l’attention, et l’une des premières personnes à conclure un accord d’approbation avec la marque était Flo Rida. Alors que la relation semblait fructueuse, sept ans plus tard cependant, il les poursuivit en justice en affirmant qu’ils avaient rompu l’accord.

Maintenant, Flo Rida peut enfin mettre le procès derrière lui. Selon Droit et criminalitéil a gagné le procès et a obtenu des dommages-intérêts punitifs d’un montant de 83 millions de dollars.

“C’est à propos de ma passion”, a déclaré le rappeur à propos de l’affaire, s’adressant au Réseau Droit et Criminaliték le mardi « Il s’agit de mon équipe. Il s’agit de mon dévouement. C’est à propos de quelque chose que j’ai commencé il y a des années et juste pour le voir devenir à part entière comme ça, je déteste que ce soit comme ça.

Au tribunal, Celsius a fait valoir que le délai de prescription était passé pour que Flo Rida demande plus d’indemnisation et sans vergogne, la marque a également affirmé avoir payé le rappeur plus qu’il n’avait le droit de recevoir. L’équipe de Flo Rida a fait valoir que la société de boissons avait utilisé la tromperie pour retarder le procès. Il semblerait que la société de boissons énergisantes “n’ait pas correctement géré les calculs de redevances, les paiements et les transferts d’actions”.

Apparemment, les excuses de Celsius sont tombées dans les oreilles, d’où la raison pour laquelle Flo Rida vient de recevoir un énorme salaire.

Ça doit être sympa…