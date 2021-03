Jonathan Tchamwa Tchatchoua et Flo Thamba, les grands sportifs énergiques qui font tant à l’intérieur pour aider Baylor, orienté gardien, se sont rencontrés pour la première fois lors d’un camp de Basketball Without Borders à Johannesburg, en Afrique du Sud.

C’était il y a environ cinq ans et loin du Final Four de la NCAA. C’était à l’époque où les deux acteurs toujours en croissance et bruts de différents pays d’Afrique centrale ont créé un lien parce qu’ils parlaient tous les deux français. Mais après ce camp, ils ne se sont revus qu’à un match de ramassage il y a deux étés, à plus de 15 000 kilomètres à Waco, au Texas.

Il était comme si j’avais l’impression de vous connaître de quelque part, a déclaré Thamba, qui était déjà à Baylor lorsque Tchamwa Tchatchoua (prononcé CHAWM-wuh CHAT-chew-wuh) y a été transféré après une première saison à l’UNLV.

Le junior All-American Jared Butler et ses compagnons d’arrière-terrain Davion Mitchell et MaCio Teague attirent à peu près toute l’attention pour Baylor (26-2), premier favori, qui affronte Houston, l’ancien rival de la Southwest Conference, lors du premier match de demi-finale nationale samedi. C’est le premier Final Four pour les Bears depuis 1950, quand il n’y avait que huit équipes dans le tournoi NCAA, et aussi la dernière fois qu’ils avaient remporté un titre de conférence.

Mais ces gardes savent qu’ils ne seraient pas là où ils sont sans les joueurs interchangeables de 245 livres: Thamba junior de 6 pieds 10 pouces et Tchamwa Tchatchoua de 6 à 8 ans, qui a gagné le surnom de Everyday Jon pour son éthique de travail et sans arrêt. énergie depuis son arrivée.

Ces gars-là font énormément de choses qui passent inaperçues sur la feuille de statistiques, a déclaré Teague. Une personne qui regarde le match pourrait dire que ces gardes sont vraiment bons, mais en fait, nos grands nous rendent vraiment bons.

Thamba, qui a débuté les 28 matchs, et Tchamwa Tchatchoua combinent en moyenne 9,9 points et 8,9 rebonds par match. Mais Teague a déclaré que les deux postes ménagent de l’espace dans la voie avec des écrans qui facilitent le tir pour les gardes, et qu’il y a des moments où Tchamwa Tchatchoua court le sol avec les plus petits gars.

Jon en transition, je pense que j’ai obtenu quatre 3 spécifiquement cette année à cause du sprint de Jon sur le sol, et le garde a dû laisser tomber la peinture pour lui, a déclaré Teague.

Thamba, qui a une envergure de 7 pieds 5 pouces, est originaire de la République démocratique du Congo, a grandi en Afrique du Sud et a également vécu en Angleterre et en France avant de venir aux États-Unis. Il a dit qu’il n’avait commencé à jouer au basket qu’à l’âge de 12 ou 13 ans et qu’il en savait peu sur le tournoi de la NCAA.

Je savais que c’était une grande chose, mais je n’aime jamais avoir regardé le Final Four en entier, ou tout regardé, a déclaré Thamba. Toute l’expérience de remplir les parenthèses et l’anticipation du premier match, tout cela, je ne l’ai jamais vraiment su avant de l’avoir réellement expérimenté.

Tchamwa Tchatchoua est né au Cameroun et a passé deux ans à la NBA Global Academy de Canberra, en Australie, où il a d’abord joué au basket organisé.

Je ne savais vraiment pas ce que signifiait le Final Four avant même de venir à Baylor, a-t-il déclaré.

C’était tôt mardi au Cameroun lorsque Baylor a battu l’Arkansas en finale de la région sud et que Tchamwa Tchatchoua a fait appel à ses parents sur FaceTime alors qu’il était sur l’échelle coupant un morceau du filet.

J’étais vraiment ému à ce moment-là », a-t-il déclaré. «J’avais juste l’impression que cela signifiait vraiment quelque chose.

Tchamwa Tchatchoua a dit parfois qu’il s’assoyait simplement et remerciait Dieu pour ce voyage incroyable et comment les choses avaient fonctionné pour l’amener ici.

Thamba a déclaré que son père, qui travaille dans les douanes en République démocratique du Congo, voulait que ses enfants aient la capacité d’expérimenter et de voir différentes choses. L’espoir de la NBA a des frères aînés jumeaux qui sont ingénieurs, un autre frère qui est en finance et une sœur qui prépare un diplôme en droit en Angleterre.

Les gens racontent des histoires sur différents endroits et des choses différentes. Mais ce n’est pas la même chose lorsque vous en faites l’expérience, a déclaré Thamba. Vous emportez simplement avec vous une partie de tout ce que vous voyez et de tout ce que vous vivez. »

En tant qu’élève de sixième en Afrique du Sud alors qu’il commençait tout juste à apprendre à dribbler, Thamba avait un autre frère aîné qui attendrait des heures après l’école pour rentrer en bus avec lui. Il a dit que son frère aîné, Levy, est allé plus tard dans un collège communautaire du Wyoming pour étudier l’ingénierie, mais est décédé dans un accident après avoir essayé une marijuana légale lors d’un voyage de relâche au Colorado en 2014.

C’était le gars qui était en fait plus dévoué à moi que n’importe qui d’autre, parce que tout le monde pensait juste que c’était plus une chose intramurale que je faisais juste pour m’amuser. Mais il a vu une image plus grande, a déclaré Thamba. Il serait certainement fier, surtout du niveau que j’ai atteint et du stade auquel je suis.

