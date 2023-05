Flirter avec le danger climatique : l’ONU prévoit 2 chances sur 3 d’atteindre bientôt la limite de chaleur clé

Il y a deux chances sur trois au cours des cinq prochaines années que le monde atteigne temporairement le seuil de température mondiale internationalement accepté pour limiter les pires effets du changement climatique, selon les prévisions d’un nouveau rapport de l’Organisation météorologique mondiale.

Ce ne serait probablement qu’un flirt passager et moins inquiétant avec le point de danger climatique convenu, a déclaré mercredi l’agence météorologique des Nations Unies. C’est parce que les scientifiques s’attendent à ce qu’une explosion temporaire de chaleur d’un El Niño amplifie le réchauffement causé par l’homme de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz à de nouveaux sommets, puis redescend un peu.

L’accord de Paris sur le climat de 2015 a fixé 1,5 °C (2,7 °F) comme garde-corps mondial au réchauffement atmosphérique, les pays s’engageant à essayer d’empêcher autant de réchauffement à long terme si possible. Dans un rapport spécial des Nations Unies de 2018, des scientifiques ont déclaré que dépasser ce point serait radicalement et dangereusement différent, avec plus de morts, de destructions et de dommages aux écosystèmes mondiaux.

« Ce ne sera probablement pas cette année. Peut-être que ce sera l’année prochaine ou l’année d’après », selon l’auteur principal du rapport, Leon Hermanson, climatologue au Met Office du Royaume-Uni.

Pourquoi cela ne signifie pas que nous n’avons pas atteint l’objectif de Paris

Mais les climatologues ont déclaré que ce qui est susceptible de se produire au cours des cinq prochaines années n’est pas la même chose que de ne pas atteindre l’objectif mondial.

« Ce rapport ne signifie pas que nous dépasserons de manière permanente le niveau de 1,5 C spécifié dans l’Accord de Paris, qui fait référence à un réchauffement à long terme sur de nombreuses années. Cependant, l’OMM tire la sonnette d’alarme que nous dépasserons temporairement le niveau de 1,5 C. avec une fréquence croissante », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

Une courbe de température s’affiche alors que Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, parle de la mise à jour du climat mondial avec des prévisions pour 2023-2027 à Genève, en Suisse, le 17 mai. (Martial Trezzini/Keystone via l’Associated Press)

« Une seule année ne veut vraiment rien dire », a déclaré Hermanson. Les scientifiques utilisent généralement des moyennes sur 30 ans.

Ces 66% de chances qu’une seule année atteigne ce seuil en cinq ans sont passées de 48% l’année dernière, 40% l’année précédente, 20% en 2020 et 10% il y a environ dix ans. Le rapport de l’OMM est basé sur des calculs effectués par 11 centres de science climatique différents à travers le monde.

Le monde se rapproche du seuil de 1,5 °C en raison du changement climatique d’origine humaine depuis des années. Le réchauffement temporaire d’El Niño attendu cette année – un phénomène qui commence par un réchauffement de certaines parties de l’océan Pacifique central, puis se propage à travers le monde – nous permet « de voir une seule année dépasser 1,5 C une décennie entière avant le le réchauffement moyen à long terme provoqué par les émissions humaines de gaz à effet de serre le fait », a déclaré le climatologue Zeke Hausfather de la société technologique Stripe and Berkeley Earth, qui ne faisait pas partie du rapport de l’OMM.

« Nous ne nous attendons pas à ce que la moyenne à plus long terme dépasse 1,5 °C avant le début ou le milieu des années 2030 », a déclaré Hausfather dans un e-mail.

Pourquoi c’est toujours un gros problème

Mais chaque année à ou près de 1,5 C compte.

« Nous voyons ce rapport comme un baromètre de la façon dont nous nous rapprochons, car plus vous vous rapprochez du seuil, plus le bruit qui monte et descend va vous faire franchir le seuil au hasard », a déclaré Hermanson dans une interview. . Et il a dit que plus il y avait de bosses aléatoires sur la marque, plus le monde se rapprochait du seuil.

La clé de tout cela est le cycle El Niño. Le monde sort d’un triple creux La Niña record – trois années consécutives de cousin plus frais d’El Niño limitant la montée du réchauffement causé par l’homme – et est sur le point d’un El Niño que certains scientifiques prédisent sera fort.

La Niña a quelque peu aplati la tendance du réchauffement d’origine humaine, de sorte que le monde n’a pas franchi la barre des températures annuelles depuis 2016, au milieu du dernier El Niño de grande taille, a déclaré Hermanson.

De mauvaises nouvelles, d’autres bonnes

Et cela signifie 98% de chances de battre le record annuel de température mondiale de 2016 d’ici 2027, selon le rapport. Il y a également 98% de chances que les cinq prochaines années soient les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées, selon le rapport.

En raison du passage de La Niña à El Niño. « Là où il y avait des inondations avant, il y aura des sécheresses et là où il y avait des sécheresses avant, il pourrait y avoir des inondations », a déclaré Hermanson.

Le rapport avertit que l’Amazonie sera anormalement sèche pendant une bonne partie des cinq prochaines années tandis que la partie sahélienne de l’Afrique – la zone de transition entre le Sahara au nord et les savanes au sud – sera plus humide.

C’est « l’une des choses positives qui ressortent de ces prévisions », a déclaré Hermanson. « Ce n’est pas que du catastrophisme et des vagues de chaleur. »

Le climatologue de l’Université de Pennsylvanie, Michael Mann, a déclaré que des rapports comme celui-ci mettent trop l’accent sur la température de surface mondiale, qui varie avec le cycle El Niño, même si elle augmente à long terme.

La véritable préoccupation est l’eau profonde des océans, qui absorbe une écrasante majorité du réchauffement mondial causé par l’homme, entraînant une augmentation constante de la teneur en chaleur des océans et de nouveaux records établis régulièrement.

Mann a déclaré qu’il était faux de penser que le monde est sur le point de dépasser le seuil à tout moment, car « un effort concerté pour réduire les émissions de carbone peut encore éviter de le franchir complètement », a déclaré Mann. « C’est sur cela que nous devons nous concentrer. »