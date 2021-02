Flipkart vise la transition vers une mobilité 100% électrique d’ici 2030; Déployer plus de 25 000 véhicules électriques

Flipkart, le géant du commerce électronique appartenant à Walmart, a annoncé aujourd’hui qu’il déploierait plus de 25000 véhicules électriques d’ici 2030, conformément à l’engagement de la société à passer aux véhicules électriques dans son parc logistique urbain en Inde. La société mettra également en place une infrastructure de charge autour des centres de livraison et des bureaux pour accélérer l’adoption des véhicules électriques (VE) en Inde. Flipkart a déjà commencé à déployer des véhicules électriques à 2 et 3 roues dans plusieurs endroits pour la livraison à travers le pays, notamment à Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata, Guwahati et Pune, pour n’en nommer que quelques-uns.

La flotte électrique de Flipkart comprendra des véhicules à 2 roues, à 3 roues et à 4 roues conçus et assemblés en Inde, ce qui contribuera également à stimuler l’innovation locale. Flipkart s’est associé aux principaux fabricants de véhicules électriques, notamment Hero Electric, Mahindra Electric et Piaggio, pour des véhicules spécifiques à déployer pour sa flotte de livraison du premier et du dernier kilomètre à travers le pays. Flipkart placera également des exigences dans les contrats de service, installera une infrastructure de charge à proximité de ses 1 400 installations de la chaîne d’approvisionnement, mènera des programmes de sensibilisation et encouragera les responsables de la livraison à utiliser les VE.

Flipkart affirme être fermement engagé en faveur de la durabilité environnementale et a adopté une approche proactive et holistique pour mener ses activités de manière responsable avec une utilisation optimale des ressources naturelles. Dans cette direction, Flipkart a, au cours de l’année écoulée, travaillé à la création d’un réseau de partenaires de l’écosystème parmi les fournisseurs de recharge, les agences de développement de compétences, les agrégateurs et les OEM (équipementiers d’origine).

Flotte de véhicules électriques de Flipkart

La série Nyx par Hero Electric: La série Nyx (dans les variantes HX et LX) de la plus grande entreprise indienne de deux-roues électriques est robuste, fiable et durable, offrant une puissance améliorée et une autonomie étendue allant jusqu’à 150 kilomètres par charge. C’est l’un des scooters les plus utilisés pour les livraisons du dernier kilomètre et d’autres utilisations commerciales.

Treo Zor de Mahindra Electric: Le 3-roues électrique est conçu et développé en Inde avec des batteries lithium-ion avancées et des solutions connectées qui contribuent à une gestion efficace de la flotte. Le Treo Zor est livré avec une puissance de 8 W et un couple de 42 NM, le meilleur de sa catégorie, une charge utile de 550 kg, une autonomie optimale et l’empattement le plus long de l’industrie par rapport aux véhicules utilitaires diesel et électriques à 3 roues, ce qui en fait l’un des trois-roues les plus stables et les plus sûrs du segment.

Ape ‘E Xtra FX de Piaggio: Ce 3 roues électrique est conçu pour être le plus puissant de sa catégorie avec une technologie de batterie avancée et une expérience client supérieure.

Dans le cadre de l’engagement de Flipkart à suivre des pratiques commerciales durables tout au long de sa chaîne de valeur, l’entreprise a mené plusieurs autres initiatives au fil des ans. Il s’agit notamment de réduire les emballages en plastique à usage unique dans la chaîne d’approvisionnement. Les pratiques de gestion des déchets et d’efficacité énergétique de Flipkart, l’utilisation accrue des énergies renouvelables et les certifications ISO 14001 récemment obtenues.