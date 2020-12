Flipkart a annoncé la scission partielle de sa société de paiement numérique PhonePe dans le but d’alimenter sa croissance. La société de commerce électronique indienne appartenant à Walmart a partagé le développement dans un communiqué de la société aujourd’hui qui note en outre que le mouvement de spin-off offrira également à PhonePe l’occasion de constituer un nouveau conseil d’administration pour accélérer sa croissance dans le pays. Depuis son acquisition par Flipkart en 2016, PhonePe a franchi le cap des 250 millions d’utilisateurs enregistrés avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), générant près d’un milliard de transactions de paiement numérique en octobre 2020. Dans le dernier tour de financement, PhonePe lève 700 millions de dollars , A déclaré Flipkart, basé à Bengaluru, dans le communiqué.

S’exprimant plus avant sur le développement, Sameer Nigam, fondateur et PDG de PhonePe, a déclaré: «Flipkart et PhonePe font déjà partie des plates-formes numériques indiennes les plus importantes avec plus de 250 millions d’utilisateurs chacune. Cette spin-off partielle donne à PhonePe un accès à long terme capital pour poursuivre notre vision de fournir une inclusion financière à un milliard d’Indiens. » Kalyan Krishnamurthy, PDG de Flipkart, déclare également que le spin-off partiel aidera PhonePe à «maximiser» son potentiel dans sa prochaine phase de développement. « Cela maximisera également la création de valeur pour Flipkart et nos actionnaires », a ajouté Krishnamurthy.

Flipkart ajoute que la scission partielle permettra à la société de paiement numérique d’accéder à des capitaux dédiés pour financer ses ambitions à long terme au cours des trois à quatre prochaines années. PhonePe espère également créer un programme d’incitation en actions ou ESOP sur mesure pour ses employés, avec les derniers développements. Les fonds seront levés à une évaluation post-monétaire de 5,5 milliards de dollars auprès des investisseurs Flipkart existants dirigés par Walmart, a ajouté le communiqué. Comme il s’agit d’une scission partielle, Flipkart, propriété de Walmart, restera l’actionnaire majoritaire de PhonePe et les deux entreprises conserveront leur étroite collaboration.

Au cours des derniers mois, PhonePe a ajouté de nouvelles fonctionnalités dans le but d’atteindre plus d’utilisateurs en Inde au milieu de COVID-19[feminine pandémie. Récemment, la société a intégré 73 sociétés d’électricité (du secteur public et privé) dans 28 États et huit territoires de l’Union en Inde pour permettre aux utilisateurs de payer leurs factures d’électricité de manière transparente. De plus, un rapport NPCI a récemment indiqué que PhonePe représentait 40% du total des transactions UPI pour octobre 2020.