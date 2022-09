Deux géants de la vente au détail en Inde offriront de grosses remises à partir du 23 septembre (vendredi la semaine prochaine) – Amazon lance le Great Indian Festival, Flipkart sera occupé avec The Big Billion Days. Ils offriront une large gamme de produits, mais nous sommes surtout intéressés par les offres technologiques, bien sûr.

Flipkart gamifiera l’expérience d’achat avec le “Coupon Rain”, qui permettra aux acheteurs et à leurs amis et familles de gagner des prix saisonniers. Les clients pourront pré-réserver des appareils électroniques, des appareils électroménagers, des produits de beauté et des produits de style de vie en payant la somme symbolique de 1 ₹ à l’avance.

Il y aura des spectacles interactifs sur la plate-forme de commerce vidéo de Flipkart avec une chance de gagner divers prix. Et pour rendre les choses plus mémorables, il y aura une gamme de “TBBD Specials” – plus de 130 objets de collection en édition spéciale de plus de 90 marques. Flipkart a fait appel à des célébrités telles que Virat Kohli, Kriti Sanon, le chef Vikas Khanna, Ayushmann Khurrana, Ranveer Singh, Hrithik Roshan, PV Sindhu et KL Rahul pour co-créer des articles spéciaux pour la vente Big Billion Days.

Alors que l’événement commence officiellement la semaine prochaine (et se terminera le 30 septembre), il existe déjà des offres d’échauffement, que vous pouvez trouver sur ici. Lorsque TBBD commencera, il y aura des offres sur le Realme 9 5G, le Poco C31, le vivo T1 5G, le Samsung Galaxy F13 et plus encore. Asus et Poco sont les sponsors associés de l’événement, alors attendez-vous à des offres spéciales de leur part.











Les offres Big Billion Days de Flipkart

L’Amazon Great Indian Festival est sponsorisé par Samsung et iQOO. Vous pouvez trouver la page d’accueil pour l’ensemble de l’événement ici ou sauter directement dans le offres téléphones et accessoires. Le Galaxy M32 est déjà à 32% (jusqu’à 11 500 ₹), l’Oppo A54 est à 33% (9 891 ₹, prix le plus bas jamais enregistré, dit Amazon), il existe également des «offres de démarrage» Redmi et Realme (vous pouvez en trouver d’autres offres sur cette page).

Naturellement, les meilleures offres ne seront mises en ligne qu’une fois le festival commencé, vous voudrez peut-être attendre. Ou pas, Amazon proposera des offres quotidiennes pour les téléphones individuels à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 19 septembre. Par exemple, aujourd’hui, le Realme Narzo 50 Pro est présenté, demain ce sera le Tecno Spark 9, le lendemain du OnePlus 10T et ainsi de suite. . Le dispositif du 19 septembre est tenu secret et décrit comme la « plus grosse affaire de l’année ».











Certaines offres Amazon Great Indian Festival sont déjà en ligne, d’autres seront mises en ligne dans les jours suivants

Outre les smartphones, les montres connectées et les accessoires, les deux sociétés proposent également des remises sur d’autres appareils électroniques tels que les ordinateurs portables et les téléviseurs, et bien plus encore pour votre maison et votre garde-robe.

Via 1 | Via 2