Flipkart, le géant du commerce électronique appartenant à Walmart, a lancé une offre unique basée sur un abonnement « Flipkart SmartPack » qui garantit un remboursement sur les nouveaux achats de smartphones, après un mandat de 12 ou 18 mois. En payant un abonnement SmartPack de 12 ou 18 mois à compter du 17 janvier, les consommateurs peuvent acheter un nouveau smartphone sur l’application Flipkart avec une garantie de remboursement à 100%. Les utilisateurs devront payer le prix du smartphone à l’avance, puis des frais fixes pour le SmartPack chaque mois pour être éligibles à un remboursement à 100%. En outre, le service d’abonnement permet aux utilisateurs de choisir parmi une gamme de SmartPacks qui incluent des services de streaming tels que SonyLIV, Zee5 Preimum, Voot Select, Zomato Pro, etc., qui seront inclus dans les frais mensuels fixes.

Cette décision est la première du genre en Inde et imite dans une certaine mesure le modèle connu des États-Unis et des pays européens. Sur d’autres marchés, les opérateurs de télécommunications proposent des offres contractuelles qui permettent aux utilisateurs de payer un tarif fixe par mois pour un appareil et des services de contenu, et bénéficient d’une mise à niveau chaque année lorsqu’une nouvelle variante est publiée. Avec Flipkart, le service d’abonnement SmartPack est une option permettant aux clients de bénéficier d’une mise à niveau économique de leur smartphone qui les aide également à accéder à des services importants tels que l’éducation, la santé ou le divertissement. Le Flipkart SmartPack a été déployé dans les métros et les régions au-delà des marchés de niveau 3. Il tirera parti de la forte demande pour le segment abordable à moyen haut de gamme sur le marché post-pandémique.

Les utilisateurs pourront choisir parmi les packs Or, Argent et Bronze qui ont été créés par Flipkart, chacun avec des pourcentages de remboursement variables. Dans le cadre du programme, les clients devront payer pour leur nouveau smartphone et sélectionner la période souhaitée pour leur SmartPack. Pendant cette période, les utilisateurs devront payer des frais mensuels fixes, qui varient en fonction du pack qu’ils choisissent à partir de Rs 399. Une fois la période de temps SmartPack terminée, les clients peuvent retourner le smartphone acheté à Flipkart et récupérer de l’argent dans leur compte bancaire. Cependant, le remboursement est soumis à l’état du smartphone, ce qui laisse place à la subjectivité.

Les services groupés qui seraient inclus dans différents niveaux des plans SmartPack incluent SonyLiv, Zee5 Premium, Voot Select, Zomato Pro, Cult.fit Live et Practo Plus, entre autres. Les utilisateurs pourront dans un premier temps bénéficier d’un plan d’abonnement de leur choix sur la plupart des modèles de smartphones dans la fourchette de prix de 6000 à 17000 Rs, de marques populaires telles que Realme, Poco, Samsung, Redmi, Motorola, Infinix, Oppo, Vivo et plus encore. De plus, les clients pourront également bénéficier d’une large gamme d’offres de marques de mode et d’hôtellerie dans le cadre de leur SmartPack. Pour tous les détails et les petits caractères de l’offre, lisez la FAQ ici.