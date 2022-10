Flipkart se fait défoncer sur Twitter après des annulations massives après une vente d’un milliard de jours

Alors que la saison des fêtes approche à grands pas, les sites de commerce électronique, dont Flipkart, ont des ventes en cours. C’est la période de l’année où les gens achètent le plus. Des nouveaux vêtements aux cadeaux de Diwali, les gens les achètent tous. Avoir des réductions, c’est comme une cerise sur le gâteau. Cependant, cette fois, il est devenu un peu difficile pour Flipkart de répondre aux demandes de chacun. Le site Web de commerce électronique a suscité des critiques après que quelques iPhone 13 ont été annoncés à aussi peu que Rs 50 000. Cependant, nombreux étaient ceux qui devaient supporter le fardeau des commandes annulées.

Les poignées de médias sociaux ont été remplies de plaintes où plusieurs consommateurs ont affirmé que leur commande avait été annulée.

Alors que de nombreuses personnes sont occupées à faire leurs achats et à remplir leurs listes de souhaits, les internautes se sont tournés vers Twitter et ont exprimé leur mécontentement :

Flipkart annulant les commandes et bloquant les comptes ressemble à : #FlipkartDoglaHaipic.twitter.com/ij6H2HAPDX – Rencontre Patel (@mn_google) 3 octobre 2022

Les plateformes d’achat en ligne les plus inutiles

Lorsque vous ne venez pas livrer le produit à des prix aussi bas. alors pourquoi apportez-vous des offres ou des offres, si j’ouvre mon compte Flipkart, alors presque toutes ces commandes que vous avez annulées. 1/2 #FlipkartDoglaHai pic.twitter.com/bzTTXOJfI8 – M. Aman Raj (@BlueBird_ARaj) 3 octobre 2022

Pourquoi mes chaussures 👟👟 mettent-elles si longtemps à arriver de Flipkart #FlipkartDoglaHai pic.twitter.com/ihv1UytgAE — Ejaz Ahmed🇮🇳 اعجاز احمد (@AhmedEjaz72192) 3 octobre 2022

Twitter est devenu le principal spot de mèmes. Cela survient juste après que les internautes ont bombardé la plate-forme de médias sociaux avec des mèmes sur la pluie de Delhi. De fortes pluies ont frappé certaines parties de Delhi Alors que peu profitent de la météo, beaucoup se sont tournés vers leurs poignées Twitter et ont exprimé à quel point la météo est «imprévisible». « Première fois pour tout. Des pantalons pliés jusqu’aux genoux, des chaussures et des chaussettes dans une main et des dossiers sous un autre bras, ont couru d’un bout à l’autre du complexe #court pour assister à une audience », a partagé un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Il n’y a pratiquement pas eu de pluie à Delhi cette fois-ci. Il semble que Monsoon essaie d’atteindre l’objectif de pluie pour la saison aujourd’hui avant de finalement dire au revoir. Doit avoir été employé sur une incitation basée sur un objectif.

