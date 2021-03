Flipkart révèle que l’Oppo F19 Pro arrive le 8 mars avec un écran perforé et une caméra quadruple

Oppo a présenté le F17 Pro en septembre dernier, et il fera bientôt un suivi avec le F19 Pro avec le CMO Inde de la société taquinant les F19 Pro et Pro + 5G hier. Bien qu’Oppo n’ait pas encore détaillé les spécifications de la gamme F19, le géant indien du commerce électronique Flipkart a révélé que le modèle Pro serait lancé en Inde le 8 mars à 19h00 heure locale (13h30 UTC).

Dans la section « Prochains lancements » de son application et de son site Web mobile, Flipkart a ajouté une bannière confirmant la date de lancement et le design de F19 Pro. Le smartphone contient un écran perforé et arbore une configuration quadri-caméra à l’arrière. Il sera également livré avec la fonction vidéo AI Color Portrait.

La bannière ne révèle rien sur le F19 Pro + 5G, mais des rumeurs disent qu’il viendra avec un AMOLED 6,4 « 90Hz, une triple caméra 64MP et un Dimensity 800U à la barre.

Quoi qu’il en soit, depuis le lancement de la campagne promotionnelle de la série F19, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur la programmation dans les jours précédant l’annonce officielle.

