Flipkart, le magasin de commerce électronique indien de Walmart, lève 3,6 milliards de dollars de fonds frais

Il a déclaré que la société se concentrerait sur la croissance de millions de petites et moyennes entreprises indiennes, y compris les petites épiceries familiales connues sous le nom de « kiranas », et prévoyait de continuer à investir dans de nouvelles catégories et technologies locales.

Le nouveau cycle de financement a été dirigé par le fonds souverain de Singapour GIC, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, SoftBank Vision Fund 2 et Walmart. Il comprenait également des investissements de fonds souverains comme Qatar Investment Authority, Khazanah Nasional Berhad de Malaisie et DisruptAD, la branche capital-risque du fonds souverain d’Abou Dhabi, ADQ.

Le géant indien du commerce électronique Flipkart a déclaré lundi avoir levé 3,6 milliards de dollars de fonds frais auprès d’un certain nombre d’investisseurs mondiaux, notamment des fonds souverains, des capitaux privés et des crossovers, ainsi que de sa société mère, Walmart.

Le conglomérat japonais a soutenu un certain nombre d’autres start-ups technologiques indiennes, telles que la société de paiement numérique Paytm, la start-up de chambres d’hôtel économiques Oyo et la société de covoiturage Ola, entre autres.

La plupart des achats au détail en Inde ont lieu dans des magasins physiques, mais le commerce en ligne le potentiel reste énorme : l’Inde a l’une des populations Internet les plus dynamiques et les plus importantes au monde.

Ces dernières années, une combinaison de réformes, une poussée vers la numérisation et la pandémie de coronavirus de l’année dernière – et les blocages nationaux et régionaux ultérieurs – ont déplacé certaines des transactions en ligne.

Au cours des trois derniers mois de 2020, Le secteur du commerce électronique en Inde a augmenté de 36 % en un an en termes de volume et 30% d’une année sur l’autre en termes de valeur, selon un rapport conjoint d’Unicommerce et de Kearney.

La catégorie des soins personnels, de la beauté et du bien-être a augmenté de 95 % par rapport à il y a un an, tandis que les biens de consommation à évolution rapide et les soins de santé ont augmenté de 46 %. La majeure partie de la croissance incrémentielle est due à une forte augmentation du volume et de la valeur du commerce électronique dans les villes indiennes de niveau 2 et 3, selon le rapport.

Les concurrents de Flipkart comprennent le géant américain du commerce électronique Amazon, qui a investi des milliards de dollars sur le marché indien, ainsi que des noms nationaux tels que JioMart, le application de livraison d’épicerie en ligne de Reliance Industries.

Pour sa part, le gouvernement indien aurait proposé en juin un nouveau projet de règles sur le commerce électronique qui devrait avoir un impact sur Flipkart et Amazon India.