Flipkart organisera sa vente Big Saving Days en Inde à partir du 18 décembre. Dans le cadre de la vente, la société de commerce électronique proposera plusieurs produits, notamment des smartphones et des ordinateurs portables, à un prix réduit couplé à d’autres offres telles que la livraison gratuite, sans frais EMI, et plus encore. De plus, les utilisateurs de cartes de débit et de crédit SBI peuvent bénéficier de 10% de réduction sur une multitude de produits, a ajouté la société. La vente Flipkart Big Saving Days débutera un jour plus tôt le 17 décembre (midi) pour les utilisateurs de Flipkart plus, et se terminera le 22 décembre.

Lors de la prochaine vente Flipkart, les clients peuvent acheter des smartphones à un prix réduit auprès de marques comme Samsung, Apple, Oppo et plus encore. La société annonce le prix plus tôt afin que les utilisateurs puissent planifier et décider quel appareil acheter pendant l’événement de vente. Flipkart propose également jusqu’à 80% de produits électroniques et accessoires. D’autres appareils tels que les ordinateurs portables, les montres intelligentes et les tondeuses sont disponibles avec des réductions allant jusqu’à 40, 50 et 20%.

À partir de l’iPhone SE (2020) de 64 Go, le smartphone sera disponible à Rs 32 999 (MRP 39 900) sur Flipkart. Il est livré avec une caméra arrière de 12 mégapixels et un SoC A13 Bionic. De plus, les clients qui envisagent d’acquérir les nouveaux modèles d’iPhone 12 – l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro ou l’iPhone 12 Pro Max, peuvent bénéficier d’offres telles que l’EMI sans frais à Rs 8878 par mois, l’offre d’échange et 5 pour cent de cashback avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank. Pour le moment, le prix mini de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 en Inde commence à Rs 73 900 et Rs 63 900, respectivement. Le prix de l’iPhone 12 Pro dans le pays commence à Rs 1,14,900 tandis que le prix de l’iPhone 12 Pro Max est fixé à Rs 1,24,900 pour le modèle de base de 128 Go. De même, l’iPhone XR sera vendu au détail à Rs 38 999 lors de la vente Flipkart Big Saving Days, avec des options EMI gratuites à partir de Rs. 6 500 par mois.

La variante de stockage Samsung Galaxy F41 6 Go + 128 Go sera au prix de 15,499 Rs lors de la vente et les clients peuvent obtenir jusqu’à Rs 1000 de réduction en échange. D’autres téléphones économiques de la société, tels que le Samsung Galaxy A21 et le Samsung Galaxy A31, coûteront 14 999 Rs et 18 999 Rs pour les modèles de stockage de base. Les deux téléphones disposent de quatre caméras arrière, d’un écran de 6,5 pouces et d’une batterie de 5000 mAh. De plus, Flipkart propose également un haut-parleur Google Nest Mini d’une valeur de 1 999 Rs avec les deux smartphones.

D’autres téléphones tels que l’Oppo Reno 2F (6 Go + 256 Go) seront proposés au prix réduit de 15 990 Rs lors de la vente, tandis que l’Oppo F15 (4 Go + 128 Go) sera vendu au détail à 14 990 Rs. Le LG G8X ThinQ avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera 27 990 lors de la vente Flipkart.