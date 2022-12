Flipboard peut avoir une réponse au chaos sur Twitter

Au cours des presque deux mois de chaos qui se sont écoulés depuis Elon Musk a pris la relève en tant que nouveau propriétaire et PDG de Twittercertains utilisateurs de longue date ont commencé à se demander quelle plate-forme pourrait un jour le remplacer en tant que centre des mondes médiatique, sportif et politique. Mardi, l’application de lecture sociale Flipboard commencera à faire valoir ses arguments avec un nouvel ensemble de fonctionnalités conçues pour déplacer son attention de la lecture et du partage d’articles et de liens vers la discussion à leur sujet.

Les nouvelles fonctionnalités permettront aux utilisateurs de créer facilement des publications sur Flipboard, en plus de partager des liens, des photos, des vidéos ou des podcasts. Le nouveau bouton d’icône stylo sur papier situé en haut à droite de nombreux écrans Flipboard s’ouvre sur une simple fenêtre de type Twitter. Mike McCue, PDG de Flipboard a déclaré que son équipe l’avait conçu pour encourager les gens à partager des missives ou à poser des questions à leur communauté, plutôt que d’écrire de longs articles ou des articles de blog.

“Vous ne pouvez pas créer de communauté sans que les gens puissent se parler”, a déclaré McCue dans une interview.

C’est pourquoi, en plus de créer des notes, les personnes qui participent aux communautés thématiques de Flipboard pourront plus facilement commenter les liens et les notes des autres. McCue a déclaré que les programmes informatiques de son entreprise organiseront également automatiquement les commentaires pour mettre en évidence ceux de vos amis, ainsi que ceux jugés de meilleure qualité. “Nous établissons comment les communautés devraient fonctionner dans un monde numérique sain et utile.”

Flipboard s’est toujours démarqué par son design serein et son esthétique plus conviviale, mettant en avant des communautés de personnes consacrées à des sujets tels que la randonnée, la photographie et la science. Une grande partie de cela, a déclaré McCue, découle de la façon dont son équipe encourage sa communauté à agir et de ce que les programmes informatiques de Flipboard promeuvent auprès des autres utilisateurs.

Là où Twitter, Facebook et Reddit ont eu du mal à encourager des conversations saines sur leurs plateformes, les équipes de Flipboard ont conçu leur application pour donner la priorité aux lectures incontournables des publications que Flipboard a approuvées comme responsables et dignes de confiance. Des éléments tels que les titres scandaleux de sites douteux susceptibles de provoquer des drames, des fils de commentaires en colère et d’autres types d’engagement ne sont pas aussi facilement présentés aux utilisateurs de Flipboard.

“Vous avez toujours de mauvais acteurs”, a ajouté McCue, mais ils ne sont pas aussi répandus car le système est conçu pour déprioriser ce comportement. Et, a-t-il ajouté, la société n’a “aucun scrupule” à expulser les gens de l’application lorsqu’ils causent trop de problèmes. “Il ne s’agit pas seulement de l’ensemble des fonctionnalités”, a-t-il déclaré. “C’est le ton.”

Jusqu’à présent, l’approche semble fonctionner. Bien que McCue ait refusé de fournir une mise à jour sur les 145 millions d’utilisateurs mensuels que son équipe comptait sur le service l’année dernière, il a cité des données de la société d’analyse Parse.lydans lequel il a déclaré que Flipboard est à égalité avec Twitter parmi les cinq principaux référents de trafic sur le Web.

Chacun des messages et commentaires d’un utilisateur sera également disponible pour Google, a déclaré McCue. En conséquence, ils peuvent commencer à apparaître dans les résultats de recherche au fil du temps, de la même manière que les publications des communautés Reddit ou des forums spécialisés le font aujourd’hui.

En fin de compte, a déclaré McCue, il espère que les gens verront Flipboard comme une alternative au “Centre de la Ville” analogie de Twitter et Facebook, où les gens crient ce qu’ils veulent à quiconque veut écouter. Flipboard, par comparaison, c’est “comme créer un dîner chez vous”, a-t-il déclaré. “C’est remarquable de voir comment, lorsque vous vous réunissez en petits groupes autour un sujet et un intérêt, et quand vous donnez le ton, les gens sont généralement cool.”

Flipboard rend les nouvelles fonctionnalités disponibles sur le Web mardi, et elles arriveront sur les applications mobiles gratuites de la société pour iPhone, iPad et appareils Android en janvier.