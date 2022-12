Flip-flop sur l’horloge des réunions du conseil de West Kelowna

West Kelowna ne modifiera pas ses heures de réunion dans le but d’encourager une plus grande participation du public.

Le mois dernier, le conseil a voté pour envisager de déplacer sa réunion de l’après-midi de 13 h 30 à 15 h 30. Lors de sa réunion du 13 décembre, cette décision a été rejetée.

Com. Rick de Jong avait initialement soutenu le déménagement.

“Après mûre réflexion, et étant à l’origine ouvert à 15h30, je ne pense pas que cela mettra les gens en place”, a-t-il déclaré. “Les personnes qui seront ici seront celles qui ont un intérêt dans la réunion.”

D’autres conseillers avaient des pensées similaires.

“Je ne suis pas convaincu que nous aurons réellement plus de participation du public”, a déclaré le conseiller. Jason Friesen. « C’est l’heure du ramassage scolaire, de la préparation pour l’heure du souper, de l’entraînement au hockey. Je suis d’accord pour considérer cela comme un essai.

En soutenant le changement, le con. Garrett Millsap a noté que le conseil a tenu la réunion de 13 h 30 au cours des 15 dernières années.

“Essayer de nouvelles choses est parfois une bonne chose”, a-t-il ajouté. “Nous déménageons bientôt dans un nouvel hôtel de ville et j’espère que nous verrons plus de monde.”

Le Conseil a voté pour conserver son horaire actuel de réunions tous les deuxièmes (13 h 30) et quatrièmes mardis (18 h).

