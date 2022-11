Flightline: La star invaincue a pris sa retraite après la victoire de la Breeders ‘Cup Classic pour John Sadler | Nouvelles de la course

Flightline a été retiré du haras après sa sensationnelle victoire à la Breeders’ Cup Classic samedi.

Le joueur de quatre ans l’a emporté par huit longueurs et quart à Keeneland, portant son record parfait à six victoires en autant de départs pour l’entraîneur John Sadler.

Flightline n’a fait ses débuts qu’en avril 2021, mais a suivi une trajectoire ascendante abrupte depuis sa victoire initiale, remportant un prétendant à Del Mar avant de remporter quatre triomphes successifs de première année, culminant avec la Breeders ‘Cup.

Prat dit qu'il s'est senti en contrôle sur Flightline lors de sa victoire à la Breeders 'Cup Classic à Keeneland



Sa plus petite marge de victoire était de six longueurs dans le Metropolitan Handicap à Belmont, tandis que sa victoire de 19 longueurs et demie dans la Pacific Classic compte comme son succès le plus concluant.

Couru par Summer Wind en partenariat avec Hronis Racing, Siena Farm, West Point Thoroughbreds et Woodford Racing, Flightline se retirera à Lane’s End Farm avec des frais encore à déterminer.

Flightline remporte la Breeders’ Cup Classic





“Nous tenons à remercier l’entraîneur John Sadler et son équipe pour le travail incroyable qu’ils ont accompli avec Flightline”, a déclaré Bill Farish de Lane’s End à www.thoroughbreddailynews.com.

“Ses performances historiques font honneur à leur expertise et à leurs efforts inlassables pour faire ressortir le meilleur du cheval.”

Flightline est classé meilleur cheval du monde, avec une note de 139 avant son succès à la Breeders ‘Cup – avec le meilleur cheval européen Baaeed sur 135.