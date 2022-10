Flics: un faux appel au 911 a aidé à démêler le meurtre du Vermont pour la location

BURLINGTON, Vt. (AP) – Un appel au 911 qui a envoyé des soldats de la police de l’État du Vermont à la recherche d’un homme inexistant prétendant avoir tiré sur sa femme était un indice important qui a aidé les détectives à démêler un complot international de meurtre pour compte d’autrui lié à un potentiel transaction pétrolière lucrative – mais troublée.

Quelques heures après la découverte du corps de Gregory Davis au bord d’une route secondaire enneigée du Vermont en janvier 2018, les enquêteurs ont appris l’affaire selon laquelle le natif du New Jersey menaçait de parler au FBI de ses expériences avec deux investisseurs turcs qu’il estimait ne pas être à la hauteur de leurs obligations financières.

Quatre ans plus tard, des accusations ont été déposées.

Les procureurs relient l’investisseur biotechnologique de Los Angeles Serhat Gumrukcu, 39 ans, à deux intermédiaires, puis à Jerry Banks – l’homme qui aurait passé l’appel au 911, kidnappé et tué Davis.

Gumrukcu a été arrêté en mai à Los Angeles. Il a été renvoyé dans le Vermont où il a plaidé non coupable mardi à l’accusation d’utilisation d’installations commerciales interétatiques dans la commission d’un meurtre pour compte d’autrui.

La plupart des détails de l’affaire se trouvent dans les volumineux documents judiciaires qui ont été déposés devant les tribunaux fédéraux du Vermont, du Nevada et de la Californie.

Davis, qui est né à Englewood, New Jersey, a déménagé dans le Vermont environ trois ans avant sa mort à 49 ans. Davis, sa femme et leurs six enfants louaient une maison à Danville, à environ 30 miles (48 kilomètres) au nord-est de la capitale, Montpellier.

La page LinkedIn de Davis le décrit comme le directeur général de Mode Commodities, basé dans le New Jersey. Il a également déclaré qu’il avait 20 ans d’expérience dans les programmes d’investissement direct étranger et qu’il avait conseillé des gouvernements à travers le monde.

Quelque temps après son arrivée dans le Vermont, Davis a accepté un emploi dans une entreprise de nettoyage des déchets environnementaux, mais les dossiers judiciaires et ses antécédents professionnels indiquent qu’il était impliqué dans une série d’entreprises d’investissement. Après la mort de Davis, sa femme, Melissa, a déclaré aux enquêteurs qu’ils vivaient de l’argent qu’il avait reçu des investissements.

Tout a pris fin vers 21 heures le samedi 6 janvier 2018, lorsqu’un homme masqué a frappé à la porte de la maison de Davis à Danville.

Melissa Davis a décrit l’homme comme ayant des menottes, un fusil et portant une veste portant l’emblème des US Marshals. Leur fils de 12 ans a déclaré aux enquêteurs que l’homme conduisait une voiture blanche à quatre portes avec des feux de détresse rouges et bleus sur le tableau de bord.

L’homme a dit à Davis qu’il avait un mandat d’arrêt pour racket contre lui depuis la Virginie. Ils sont partis ensemble. Melissa Davis n’a pas appelé la police.

Environ 15 minutes avant l’enlèvement, quelqu’un a appelé le 911 à moins d’un mile de la résidence de Davis pour signaler qu’il avait tiré sur sa femme et qu’il allait se suicider. L’appelant n’a pas fourni le nom d’une ville et la police n’a pas pu trouver de route locale correspondant au nom donné par l’appelant.

Le lendemain, le corps menotté de Davis a été retrouvé au pied d’un banc de neige dans la ville de Barnet, à environ 24 kilomètres de son domicile. Il avait reçu plusieurs balles dans la tête et le torse. Les enquêteurs ont récupéré des douilles de cartouches de calibre .22.

Melissa Davis a déposé une plainte civile contre Gumrukcu. Au tribunal mardi pour la mise en accusation de Gumrukcu, elle a refusé de commenter.

Quelques heures après la découverte du corps de Davis, les enquêteurs ont commencé à se concentrer sur l’accord pétrolier comme raison potentielle de son enlèvement et de sa mort.

Le 29 décembre 2017, Davis a envoyé un SMS à un intermédiaire dans l’accord pétrolier pour un règlement de 980 000 $ pour mettre fin à l’accord avec Gumurkcu et son frère, Murat Gumrukcu.

« Par conséquent, comme nous en avons discuté, il serait prudent de s’occuper de la comptabilité en suspens. Demandez à Murat et Serhat de présenter quelque chose à qui parler », a envoyé Davis par SMS à l’intermédiaire, qui n’a pas été inculpé, deux jours avant sa mort. “Espérons que clore cette affaire et aller de l’avant. Sans cela, nos mains seront obligées de remettre cela aux autorités, ce qu’aucune des parties ne veut. »

Peu de temps après la mort de Davis, l’enquête est entrée dans ce que les procureurs ont décrit comme une “longue étape secrète”.

Des documents judiciaires détaillent comment, pendant cette période calme, les enquêteurs assemblaient pièce par pièce le puzzle qui aurait commencé avec l’appel au 911 effectué avec un téléphone acheté par Banks dans un Walmart de Pennsylvanie.

Au fil du temps, les enquêteurs ont découvert une chaîne reliant les quatre suspects : Banks était ami avec Aron Lee Ethridge, qui était ami avec Berk Eratay, qui travaillait pour Gumrukcu.

Ethridge a déjà plaidé coupable et admis avoir engagé Banks pour kidnapper et tuer Davis. Eratay a été traduit en justice devant un tribunal fédéral du Vermont le 29 juillet où il a plaidé non coupable. Lors d’une audience la semaine dernière, son avocat a demandé au tribunal de le libérer en attendant son procès, mais le juge a refusé.

Les accusations portées contre Gumrukcu, Eratay et Banks sont passibles d’une peine de mort ou d’une peine de prison à vie, mais les avocats affirment que le ministère de la Justice ne demandera pas la peine de mort. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer d’Ethridge avec les procureurs, les avocats vont recommander qu’il soit condamné à 27 ans de prison.

Le FBI renvoie les questions sur l’affaire au bureau du Vermont du procureur des États-Unis, qui, bien entendu, refuse de commenter les enquêtes en cours. La police de l’État du Vermont, qui a ouvert l’enquête sur la mort de Davis après la découverte de son corps, a renvoyé les questions au procureur américain.

L’avocat de Gumrukcu dans le Vermont, David Kirby, a refusé de commenter.

Dans une réponse des procureurs s’opposant à sa libération, les procureurs ont déclaré que les relevés bancaires d’Eratay révélaient plus de 250 000 dollars de virements électroniques d’une banque turque vers deux comptes qu’il contrôlait entre juin et octobre 2017. Eratay a retiré l’argent en espèces par tranches quotidiennes de 9 000 dollars, juste en dessous. l’exigence de déclaration de devises de 10 000 $.

“De plus, les données Google d’Eratay (obtenues par mandat de perquisition) montrent qu’il a documenté des informations personnelles sur Davis en juillet 2017, y compris son nom complet, sa date de naissance, son lieu de naissance et son téléphone portable avec un indicatif régional du Vermont”, a déclaré un juin. dépôt par les procureurs.

Gumrukcu est originaire de Turquie et a immigré aux États-Unis en 2013 et est devenu résident permanent un an plus tard.

Dans une demande de libération sous caution déposée à Los Angeles en juin, Gumrukcu a déclaré avoir reçu une formation médicale à l’Université Dokuz Eylul en 2004 à Izmir, en Turquie, et avoir effectué une résidence en Russie.

La faculté de médecine n’a pas répondu à une demande de commentaire sur la question de savoir si Gumrukcu y avait terminé ses études. Mais le dossier de la défense a déclaré qu’il ne fournissait pas de soins directs aux patients et qu’il n’avait jamais prétendu être autorisé en tant que médecin aux États-Unis.

Au tribunal mardi, interrogé sur son niveau d’éducation, Gumrukcu a répondu “université”.

“En tant que scientifique, il est un véritable génie”, a déclaré une lettre écrite dans le cadre de la demande de citoyenneté de Gumrukcu qui a été incluse dans la demande de libération sous caution du PDG d’Enochian Biosciences, le Dr Mark Dybul. “Il a la capacité remarquable et rare de voir à travers les disciplines et de relier des points que les autres ne peuvent pas voir.”

En 2015, Gumrukcu a commencé à se concentrer sur la recherche, dont l’une des ramifications a été la cofondation en 2018 d’Enochian Biosciences. La société se décrit comme une société de biotechnologie préclinique engagée à utiliser “des interventions innovantes de thérapie génique et immunitaire qui offrent l’espoir de guérisons ou de rémissions à vie pour des maladies dévastatrices”.

Mais c’est en 2017 que Davis menaçait les Gumrukcus de se rendre aux forces de l’ordre avec des allégations de fraude.

Au cours de la même période, Gumrukcu faisait face à des accusations de fraude criminelle devant un tribunal de l’État de Californie, impliquant une fraude à l’investissement dans le logement et des chèques sans provision qui avaient été fournis à l’homme qui avait travaillé pour faciliter l’accord pétrolier avec Davis. En janvier 2018, juste après le meurtre de Davis, Gumrukcu a plaidé coupable à un crime, mais il a ensuite réussi à transformer la condamnation en délit.

Toujours en 2017, Gumrukcu mettait en place un accord différent par lequel il a obtenu une participation importante dans Enochian Biosciences.

“En 2017, les plaintes pour fraude de Davis auraient au moins compliqué la transaction Enochian, et auraient probablement complètement sabordé l’accord Enochian”, a déclaré le dossier de juin des procureurs.

Plus tôt cette année, après l’arrestation de Gumrukcu, le conseil d’administration d’Enochian a publié une déclaration indiquant qu’il n’y avait aucun lien entre le crime dont Gumrukcu est accusé et l’entreprise.

Le dossier indiquait que Gumrukcu possédait environ 100 millions de dollars d’actions d’Enochian. Environ une semaine avant son arrestation, Gumrukcu a généré 2 millions de dollars en espèces grâce à une vente d’actions d’Enochian.

Les deux Gumrukcus ont été interrogés début 2018 sur le meurtre de Davis, mais tous deux ont nié toute implication. Murat Gumrukcu a quitté les États-Unis en mars 2018 et n’est pas revenu. Les efforts de l’Associated Press pour le joindre en Turquie ont été infructueux.

___

La journaliste AP Suzan Fraser à Ankara, en Turquie, et la chercheuse AP Rhonda Shafner ont contribué à ce rapport.

Anneau Wilson, The Associated Press