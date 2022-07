Flics : 2 morts et 3 blessés dans 4 magasins California 7-Eleven

LOS ANGELES (AP) – Deux personnes ont été tuées et trois ont été blessées dans des tirs avant l’aube lundi dans quatre magasins 7-Eleven en Californie du Sud, ont annoncé les autorités. Au moins trois des quatre fusillades seraient liées au même tireur solitaire.

Les fusillades semblent avoir eu lieu après des vols avant l’aube ou des tentatives de vols dans les quatre dépanneurs le 11 juillet ou le 7/11 – un jour où la marque nationale 7-Eleven célèbre son 95e anniversaire en distribuant des boissons Slurpee gratuites.

“Nos cœurs sont avec les victimes et leurs proches”, a déclaré 7-Eleven, Inc. dans un communiqué. “Nous recueillons des informations sur cette terrible tragédie et travaillons avec les forces de l’ordre locales.”

Les enquêteurs n’ont pas immédiatement compris ce qui avait provoqué les tirs dans les villes de Riverside, Santa Ana, Brea et La Habra, ni pourquoi les violences se sont produites le 11 juillet.

“Je pense que la seule personne à répondre à cette question serait le suspect”, a déclaré l’agent Ryan Railsback, porte-parole du département de police de Riverside, où la première fusillade s’est produite vers 1h50 du matin. “Il n’y a aucun moyen que ce soit une coïncidence. étant 7-Eleven, le 11 juillet.

La fusillade de Riverside – où la victime était dans un état grave – n’a pas encore été officiellement liée aux autres, a déclaré Railsback, “bien qu’elles semblent toutes très, très similaires”.

Dans ce cas, le tireur a volé le commis et brandi une arme à feu, puis a retourné l’arme contre un client, a ouvert le feu et s’est enfui, a déclaré Railsback.

“Il ne semble pas y avoir de raison pour laquelle le suspect a tiré sur le client”, a déclaré Railsback. “On dirait que le greffier lui a donné tout ce qu’il a demandé.”

La deuxième fusillade s’est produite vers 3h20 du matin, à environ 39 kilomètres de là, à Santa Ana, ont annoncé les autorités.

Selon le Sgt. Maria Lopez, porte-parole de la police de Santa Ana. Les violences semblaient inclure une tentative de vol.

“Pour le moment, nous ne pensons pas qu’il était un employé. Nous ne savons pas encore vraiment ce qu’il faisait là dans un parking, s’il était un client potentiel ou s’il se promenait simplement », a déclaré Lopez.

Lopez a déclaré que les détectives pensent que le suspect du meurtre de Santa Ana est la même personne qui a ensuite parcouru 19,31 kilomètres jusqu’à Brea, où un employé de 7-Eleven a été retrouvé mort d’une blessure par balle vers 4 h 18.

Stefanie Dazio, Associated Press