« Flick nous l’a dit » – Pedri révèle le rôle du manager de Barcelone dans son but

Le milieu de terrain de Barcelone Pedri a révélé comment le manager Hansi Flick l’avait aidé à marquer lors de la victoire de dimanche contre Séville.

Pedri a marqué le deuxième but de Barcelone lors d’une victoire 5-1 contre Montjuic, et a déclaré qu’après le match, Flick lui avait dit qu’il y aurait de l’espace pour tirer.

« Victoire très importante en raison des matchs à venir. C’était le match important de ce soir et nous avons de bons sentiments avant le match de Ligue des Champions », a-t-il déclaré.

« J’ai dû avancer un peu plus, Eric s’est blessé et le manager a dû faire quelques changements et j’ai dû m’adapter.

« Avant ce match, l’entraîneur a dit qu’il y aurait des espaces au bord de la surface et j’ai tiré depuis le bord et j’ai marqué.

« Il nous a dit en seconde période que nous devions continuer, essayer de garder notre cage inviolée, mentalement, nous devions essayer de l’obtenir. »