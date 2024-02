Flextirement : peut-il contribuer à prévenir la fuite des cerveaux à mesure que les baby-boomers et les membres de la génération X prennent leur retraite ?

J’ai parlé à quelques experts sur le sujet : Neil Costa, l’auteur de l’article de Fast Company et celui qui a inventé le terme flextirement ; Cheryl Evans, directrice du Milken Institute et co-auteur d’un article intitulé «Changer le paradigme de la retraite» ; et Jack Towarnicky, spécialiste des avantages sociaux des employés et auteur d’un article de Benefits Quarterly intitulé «Viser la mauvaise cible : qu’est-ce qui retient les employeurs lorsqu’il s’agit des travailleurs âgés ?»

Les avantages de la flexibilité

Costa, directeur général d’une agence de marketing de recrutement numérique, affirme qu’un programme de retraite flexible peut être attrayant à la fois pour les employeurs et pour les travailleurs âgés. Il a inventé ce terme alors que lui et certains collègues discutaient de la façon de rendre les emplois dans leur entreprise de 50 personnes plus réalisables pour les travailleurs proches de la retraite. L’un de ces travailleurs a désormais commencé une retraite flexible et un autre est en train d’en commencer une.

«Quand nous pensons à une retraite normale, c’est un interrupteur marche/arrêt, et c’est quelqu’un qui part et s’en va au coucher du soleil», m’a dit Costa. “Nous essayons de définir un nouveau statut d’emploi dans lequel vous êtes toujours salarié et pouvez toujours bénéficier des avantages sociaux tout en ayant une relation plus intime avec l’entreprise.”

Pour les employés, la flexibilité de la retraite leur permettrait de continuer à travailler à temps partiel, peut-être dans le cadre d’une des initiatives clés de leur employeur ou en tant que mentor, éventuellement à distance. Pour les entreprises (ou les organisations à but non lucratif ou les agences gouvernementales), l’avantage serait de pouvoir conserver plus longtemps leurs précieux travailleurs expérimentés, « atténuant ainsi les lacunes catastrophiques en matière de connaissances et responsabilisant la jeune génération de travailleurs », a écrit Costa.

Un changement de paradigme pour la retraite

“Beaucoup de gens ne prendront pas nécessairement leur retraite au sens traditionnel du terme”, a déclaré Evans du Milken Institute. « La notion de retraite, selon nous, est en train de changer. C’est en quelque sorte un changement de paradigme.

Avec la flexibilité, le salaire et les avantages sociaux d’un employé (assurance maladie, 401(k) et autres) continuent au prorata, en fonction du nombre d’heures ou de jours de travail de la personne.

« Si quelqu’un travaille 40 % du temps, nous sommes prêts à couvrir 40 % de ses avantages sociaux, mais il peut quand même être un employé », a déclaré Costa à propos de son entreprise.

Flextirement vs retraite progressive

L’idée de la retraite flexible peut ressembler à une retraite progressive, mais il existe des différences.

D’une part, le petit nombre d’employeurs qui proposent actuellement une retraite progressive – dans laquelle les employés passent progressivement d’un travail à temps plein à un travail moins d’heures – ne le font généralement que de manière ponctuelle, offrant cette option à un nombre sélectionné de travailleurs âgés. qui ont le courage de le demander.

Le dernier Indice principal du bien-être financier Une enquête a révélé que seulement 16 % des entreprises américaines travaillent régulièrement avec leurs employés pour créer un plan de retraite progressive. Pourtant, 52 % des salariés déclarent vouloir diminuer progressivement le temps passé à travailler dans leur domaine et éventuellement arrêter de travailler.

De même, environ la moitié des travailleurs âgés interrogés dans une enquête du Transamerica Center for Retirement Studies ont déclaré qu’ils prévoyaient de passer à la retraite en réduisant progressivement leurs heures de travail ou en acceptant des emplois moins exigeants.

Contrairement à la retraite progressive, la retraite flexible serait ouverte à tous les travailleurs âgés d’un employeur, permettant à ceux qui souhaitent poursuivre cette option d’entamer une conversation avec leurs patrons et de proposer des arrangements qui conviennent aux deux parties.

Les employeurs offriront-ils la flexibilité de la retraite ?

Je comprends pourquoi de nombreux travailleurs âgés souhaiteraient une retraite flexible. Mais la grande question est la suivante : les employeurs se lanceront-ils ?

Le consultant en avantages sociaux Towarnicky, partisan de ce qu’il appelle « un emploi flexible, rentable, sans distinction d’âge », doute que de nombreux employeurs proposent le type d’arrangements que lui et Costa privilégient.

Il n’est pas austère, a-t-il dit – il est juste réaliste.

« Les services des ressources humaines, avec les conseillers juridiques et autres, ont déjà décidé de ce qui est optimal. Et c’est ce qu’ils ont mis en place aujourd’hui », a déclaré Towarnicky. “Jusqu’à ce que quelque chose perturbe cela, il m’est difficile de voir comment ils vont changer le statu quo.”

Mais, a-t-il demandé, « ne serait-il pas plus intéressant, et peut-être d’obtenir de meilleurs résultats, si les objectifs des travailleurs et des employeurs se croisaient et correspondaient ?

Quels employeurs pourraient l’essayer en premier

Certains types d’employeurs peuvent être plus susceptibles d’envisager de s’adapter afin d’accueillir les travailleurs âgés là où ils souhaitent être.

“Je pense que plus l’employeur est petit, plus vous avez de chances que les gens identifient votre performance individuelle et accommodent les choses qui vous permettraient de rester employé”, a déclaré Towarnicky.

Costa s’attend à ce que les programmes de retraite flexibles séduisent en premier lieu les employeurs dont les travailleurs sont des ingénieurs, des comptables et des services créatifs – « des types de rôles techniques que vous pouvez exercer de n’importe où ».

En revanche, des emplois comme la vente pourraient être plus difficiles, car pour ces rôles, il faudrait quand même que quelqu’un gère les clients, a déclaré Costa.

La poussée du changement

Même si son idée de retraite flexible est nouvelle, Costa est optimiste.

« Il n’y a rien de très effrayant pour les employeurs, et nous assistons à une fuite massive des cerveaux des baby-boomers et des membres de la génération X qui approchent de la retraite », a-t-il déclaré. “Je pense que la flexibilité de la retraite est une excellente opportunité de fidéliser les gens et d’attirer les talents de concurrents qui ne l’offrent pas.”

Le Forum économique mondial est d’accord.

Dans son rapport Insight de janvier 2024 sur principes de l’économie de longévitél’organisation a déclaré : « Les entreprises doivent faire évoluer leurs conceptions de travail pour les rendre plus flexibles afin d’offrir aux personnes âgées qui souhaitent continuer à travailler la possibilité de rester employées plus longtemps. »

L’une des entreprises qui fait cela, note le rapport, est l’assureur Swiss Re, dont le programme Flex+ permet aux travailleurs âgés de réduire de manière flexible leur temps de travail avant d’entrer dans une « retraite régulière ».

Dans un article LinkedIn de Janine Vanderburg, consultante et écrivaine spécialisée dans l’âgisme, les influenceurs du secteur des travailleurs âgés ont proposé leurs prédictions pour 2024. Catherine Collinson, PDG et présidente du Transamerica Institute, a déclaré qu’elle pensait que «les employeurs adopteront de plus en plus d’options de retraite flexibles pour faciliter des transitions plus fluides pour eux-mêmes et pour leurs employés qui prennent leur retraite».

Depuis la parution de son article sur Fast Company, Costa a reçu de nombreuses réactions positives de la part de ses réseaux professionnels et personnels. « Les gens adorent ce concept », dit-il.

L’Institut Milken, qui aide fréquemment ses travailleurs âgés à accéder à des rôles consultatifs, espère qu’un plus grand nombre d’employeurs seront réceptifs à des idées telles que la flexibilité de la retraite.

« Nous voulons que les employeurs reconnaissent que notre population vieillit et que les gens ne devraient pas être discrètement exclus du marché du travail », a déclaré Evans. « Nous encourageons vraiment les employeurs à réfléchir à la façon dont ils peuvent utiliser les gens d’une manière différente et à reconnaître et valoriser ce que [workers] apporter au marché du travail. »

Malheureusement, a-t-elle ajouté, de nos jours, « la responsabilité semble incomber aux individus ».

Que pensez-vous du flextirement ? Votre employeur a-t-il proposé quelque chose de similaire ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

