Entreprise de logistique de la chaîne d’approvisionnement Port flexible serait en discussion pour acheter la technologie de la startup de fret Convoy.

L’acquisition, en cas de succès, renforcerait l’entrée de Flexport sur le marché américain du camionnage dans le but de maintenir sa rentabilité, selon le Wall Street Journal (WSJ). signalé Vendredi (27 octobre), citant une source proche du dossier.

Convoy a annoncé la cessation de ses activités au début du mois. Selon la source du WSJ, l’accord avec Flexport verrait que la société recruterait un petit groupe de personnel technique, commercial et produits de Convoy, mais n’acquérirait pas ses activités ou ses actifs.

La source a déclaré que Flexport n’assumerait pas les responsabilités de Convoy, mais que, en supposant que l’accord soit conclu, Flexport tenterait de rétablir les services de camionnage de Convoy pour autant de clients et de partenaires que possible.

PYMNTS a contacté Flexport pour commentaires mais n’a pas encore reçu de réponse.

Convoi opérations suspendues et a annoncé la cessation de son activité principale au début du mois. La société avait été évalué à 3,8 milliards de dollars après avoir levé 260 millions de dollars l’année dernière, mais a depuis souffert d’une baisse de la demande de fret.

Dans un e-mail adressé au personnel, Convoy a déclaré qu’il cesserait d’accepter des expéditions jusqu’à nouvel ordre, qu’il annulerait ou reprogrammerait les chargements existants et qu’il étudiait des options telles que la vente d’équipes, de logiciels ou de propriété intellectuelle.

Convoy est un acteur majeur dans le secteur du fret numérique, fournissant une plate-forme qui associe les chargements aux véhicules disponibles. Ses clients comprenaient des entreprises comme Dépôt à domicile, Procter & Gamble, Unilever et Anheuser-Busch. Le succès de l’entreprise a été soutenu par un certain nombre d’investisseurs de premier plan, tels que Bill Gates, Al Gore, Jeff Bezos et les membres du groupe de rock U2.

La nouvelle intervient au milieu de rapports distincts selon lesquels Flexport était en train de se restructurer pour remodeler ses activités afin d’atteindre rentabilité une fois de plus.

Fondateur et PDG Ryan Petersen espère que l’entreprise pourra devenir rentable d’ici la fin de 2024 ou le début de 2025, même si cela pourrait suspendre les projets de Flexport en matière d’introduction en bourse (IPO).

Petersen est revenu au poste de PDG le mois dernier et a depuis apporté des changements, notamment une réduction de 20 % des effectifs et révision l’équipe de direction de l’entreprise. Il repris un rôle quotidien le mois dernier, moins d’un an après avoir quitté le poste de directeur général.