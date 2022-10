Flexibilité, temps en famille : pourquoi ces familles sont restées fidèles à l’enseignement à domicile pendant la COVID-19

La grande majorité des 5,7 millions d’enfants et d’adolescents d’âge scolaire au Canada fréquentent les écoles publiques, mais le nombre d’élèves inscrits à l’enseignement à domicile a plus que doublé après l’arrivée de la COVID-19.

L’année scolaire 2020-2021 a vu les inscriptions grimper à près de 84 000 élèves contre environ 41 000 l’année scolaire précédente, selon Statistique Canada. dernière enquête sur l’enseignement primaire et secondaire.

Cette période a marqué une période difficile et imprévisible pour la scolarisation en personne, avec des fonctionnaires et des étudiants aux prises avec des protocoles et des procédures en évolution, de nouveaux horaires d’apprentissage, peu ou pas d’activités parascolaires et des vagues de perturbations.

L’incertitude était l’une des principales raisons invoquées par beaucoup pour choisir l’enseignement à domicile pendant la pandémie. Trois parents qui ont adopté la pratique il y a deux ans expliquent pourquoi ils s’y tiennent.

‘Un cadeau’ de temps en famille

Lori Kent se souvient de la réaction de son fils à la perspective d’aller à l’école à l’automne 2020 : pas de sport, pas de musique, pas d’excursions, pas d’options.

“Il m’a dit : “Ils m’enlèvent tout ce que j’aime à l’école”… Et j’ai pensé : “Ça a l’air horrible””, a déclaré Kent, qui a ensuite plongé dans le monde de l’enseignement à domicile de son fils Cameron, qui a maintenant presque 14 ans.

Lori Kent, vue ici avec son mari Bruce et leur fils Cameron, à Venise en 2022. Le couple a mélangé des voyages dans plusieurs pays avec l’enseignement à domicile de leur adolescent. (Soumis par Lori Kent)

Et cela ne se passe plus seulement dans la maison familiale de Chestermere, en Alberta. Alors que l’intensité de la pandémie a augmenté, la famille de Cameron mélange ses études avec les voyages. L’apprentissage se déroule au Mexique, en Turquie, en Grèce, en Italie, en Écosse et aux États-Unis, quelques-uns des pays dans lesquels les Kent se sont rendus l’année dernière.

Nager dans un cénote au Mexique, par exemple, a déclenché une leçon pour le jeune de près de 14 ans sur la formation de tels gouffres. La famille regarde des documentaires et fait des recherches sur les sites historiques avant les visites, comme elle le faisait avant de visiter l’Acropole. La conversion de devises étrangères en dollars canadiens est une leçon pratique continue de mathématiques. Un long trajet en train donne le temps de rattraper son retard sur le travail basé sur les manuels.

“[Home-schooling is] difficile. Cela peut certainement être frustrant, mais cela en vaut vraiment la peine”, a déclaré Kent depuis un camping-car près d’Édimbourg la semaine dernière.

“Quand il allait à l’école, nous ne le voyions pas beaucoup, et quand nous le faisions, il se précipitait pour se rendre à l’école, de l’école, à une sorte d’activité parascolaire…. Avoir ce temps ensemble, c’est un cadeau. “

Le fils de Kent, Cameron, qui est en 9e année, s’essaie à une ancienne méthode de fabrication de poterie à Göreme, en Turquie. (Soumis par Lori Kent)

Kent a pris sa retraite l’année dernière et son mari Bruce a suivi au début de 2022. Ils se sentent soutenus par leurs amis, leur famille et un animateur du conseil scolaire de l’Alberta avec qui ils communiquent périodiquement. Elle couvre les arts du langage, les sciences sociales, la santé et la cuisine avec Cameron, par exemple, tandis que Bruce s’occupe des mathématiques, des sciences, des affaires et de l’économie.

Bien que le processus d’enseignement à domicile ait été une expérience d’apprentissage pour eux tous, leur famille a surtout apprécié la flexibilité. Au cours d’une accalmie l’année dernière, lorsque Cameron s’est senti fatigué des cahiers d’exercices, ils sont passés à une étude indépendante – pendant quelques semaines, il a étudié comment l’intelligence artificielle est utilisée en médecine aujourd’hui et où se dirige l’industrie. Puis, il l’a présenté à ses parents.

Adhérer strictement à la manière standard de faire les choses “ne fonctionne pas pour tout le monde et il y en avait beaucoup qui ne fonctionnaient pas pour lui”, a déclaré Kent.

“Alors maintenant, nous pouvons faire ce qui fonctionne pour lui et l’adapter.”

Approche “déscolarisée”

Une « maman croustillante » autoproclamée, Amanda Lajko a toujours eu un intérêt pour l’enseignement à domicile, mais le parent torontois n’a pas essayé pour son fils Ryker jusqu’à ce que COVID-19 frappe, lorsque la fermeture des écoles en personne au début était suivi d’une série de revers, notamment la perte de son emploi, une maladie et de multiples déménagements.

“Une chose de moins à craindre était de le mettre dans un autre conseil scolaire et de l’inscrire à l’école”, a déclaré le parent célibataire.

Lajko dit qu’elle a été surprise de tout ce que Ryker a appris grâce à ses propres intérêts. “Moins j’ai essayé de le forcer et de lui inculquer d’apprendre, d’apprendre, d’apprendre, il a appris par lui-même”, a déclaré le parent torontois. (Craig Chivers/CBC)

Après avoir constaté que Ryker était frustré par les cahiers d’exercices liés au programme d’études de l’Ontario, Lajko est passée à un modèle de « déscolarisation » dirigé par ses intérêts. Alors qu’elle considérait les attentes du programme comme “un peu un guide en arrière-plan”, elle laisse l’enfant maintenant âgé de huit ans prendre les devants.

Elle décrit son fils comme un lecteur avide, aidé par des visites régulières à la bibliothèque et des jeux vidéo amusants et riches en texte. D’autres intérêts en ce moment incluent l’apprentissage du japonais et l’anime.

“Moins j’ai essayé de le forcer et de lui inculquer d’apprendre, d’apprendre, d’apprendre, il a appris par lui-même”, a déclaré Lajko. “Parfois, il me dit quelque chose et je le crois, mais mon cerveau me dit : ‘Es-tu sûr ? Faisons une double vérification.’ Et chaque fois que je revérifie, il a raison.”

Lire, cuisiner ensemble, faire des promenades quotidiennes dans la nature, aller à la banque alimentaire ou aller faire la lessive font partie de leurs journées de semaine, tandis que Ryker aime jouer avec des amis le week-end. Selon Lajko, il apprécie également les moments de calme : il n’aime pas les bruits forts ni les endroits bondés.

Bien qu’elle ne s’oppose pas au retour de son fils à l’école en personne, Lajko cherche une approche plus alternative qui valorise “l’apprentissage en dehors de la classe”, a-t-elle déclaré.

“Une école qui prend en considération toutes les différences des enfants est ce dont nous avons besoin pour aller de l’avant, parce que l’école en ce moment ? Le système est très simple.”

Flexibilité pour la vie à la ferme

Après l’apprentissage d’urgence au début de la pandémie, Martina Page n’était pas ravie de la perspective d’une année scolaire en montagnes russes, ni d’un horaire de bus imprévisible pour le trajet d’une heure chaque matin et après-midi pour son jeune fils. Ainsi, elle et son mari David Page, qui élèvent leurs quatre enfants dans une ferme de la campagne albertaine, ont opté pour l’enseignement à domicile.

Martina Page scolarise à la maison ses deux enfants aînés, James et Madeline, tout en s’occupant de son tout-petit Millicent et de son bébé Merida, tenus par son mari David. (Envoyé par Martina Page)

Forte de son succès à enseigner à James, son aîné, depuis leur domicile près de Sunnyslope, en Alberta, leur deuxième enfant — Madeline, maintenant âgée de six ans — a emboîté le pas cet automne.

“Je n’ai jamais pensé que je ferais l’école à la maison de ma vie. Je me disais : « Les enfants scolarisés à la maison sont bizarres. Nous ne voulons pas d’enfants bizarres », se souvient Page. “Et nous voici.”

S’inspirant des attentes d’apprentissage d’Alberta Education, elle suit une approche dirigée par les parents et couvre des matières comme la lecture, l’orthographe et les mathématiques, ainsi que l’histoire et la géographie pour James, maintenant huit ans et en 3e année. Ils passent leurs matinées à apprendre, avec des pauses occasionnelles. pour que Page s’occupe du tout-petit Millicent ou du bébé Merida.

Le travail scolaire est généralement terminé à midi, lorsque les enfants déjeunent avec papa, qui prend une pause dans les travaux agricoles pour pouvoir manger ensemble. Les après-midi sont souvent passés à la bibliothèque ou à différentes activités (cours de piano, gymnastique ou hockey) dans une ville voisine. Pendant les mois agricoles occupés de mai et septembre, l’école à la maison pourrait glisser un peu, a déclaré Page, mais elle continue également avec les cours de mathématiques et de lecture des enfants pendant l’été.

James, Madeline et Millicent Page posent sur une planche à découper représentant des animaux de la ferme à la ferme de Calgary. Bien qu’il soit difficile de jongler avec deux enfants d’âge scolaire, un tout-petit et un bébé, la préoccupation de leur mère est finalement de faire l’école à la maison pour ses quatre enfants. (Envoyé par Martina Page)

“Nous recevons beaucoup de commentaires

« Vos enfants n’ont-ils pas besoin d’être socialisés ? N’ont-ils pas besoin d’être avec d’autres enfants de leur âge ? Mais nous faisons beaucoup d’activités”, a souligné Page. “Nous avons des rencontres [in neighbouring town Three Hills]… Vous pouvez faire à peu près tout ce que font les enfants de l’école publique.”

Bien que sa jonglerie actuelle soit difficile, la plus grande préoccupation de Page est finalement l’enseignement à domicile des quatre enfants. « À mesure qu’ils vieillissent et que leurs intérêts commencent à diverger, il sera difficile de satisfaire tout le monde », a-t-elle déclaré.

Le retour à l’école régulière reste une possibilité, mais dépendra d’une expérience plus prévisible. Le lycée, par exemple, pourrait être un bon moment.

“Ils peuvent toujours obtenir leur diplôme, obtenir leur diplôme de l’Alberta – que vous pouvez toujours obtenir grâce à l’enseignement à domicile, mais c’est un peu plus simple de le faire dans une véritable école”, a déclaré Page. “[We] attendent, je pense, que tout se calme.”