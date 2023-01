fleuve des Balkans connu pour ses paysages à couper le souffle devient une décharge flottante | Actualité Climatique

Des tonnes de déchets – y compris des bouteilles en plastique, des pneus usagés et des réfrigérateurs-congélateurs – ont transformé une rivière connue pour sa couleur émeraude et ses paysages exceptionnels en une décharge flottante.

La rivière Drina à Visegrad dans l’est Bosnie-Herzégovine a été laissé entassé avec des ordures suite au temps humide.

Les déchets des décharges fluviales mal réglementées se sont accumulés derrière une barrière dans la rivière, laissant un vaste tapis de pollution qui s’étend sur toute la largeur de l’eau.

Image:

Une partie d’un réfrigérateur flotte parmi les déchets



Barils rouillés, appareils électroménagers, bois flotté et autres détritus ramassés par le fleuve depuis ses affluents ont tous été piégés par des clôtures installées par une centrale hydroélectrique bosniaque, à quelques kilomètres en amont de son barrage.

Les militants écologistes affirment que le blocage qui en résulte a transformé la ville en une décharge régionale non officielle.

De fortes pluies et un temps exceptionnellement chaud au cours de la semaine dernière ont fait déborder de nombreuses rivières et ruisseaux en Bosnie, en Serbie et au Monténégro, inondant les zones environnantes et forçant des dizaines de personnes à quitter leurs maisons.

Image:

Voici à quoi ressemblait la rivière Drina dans le passé



“Enorme afflux d’ordures”

Les températures ont chuté dans de nombreuses régions vendredi alors que la pluie s’est transformée en neige.

Ce n’est pas la première fois que la zone est remplie de déchets, la même situation se reproduisant en 2021, mettant en danger l’écosystème local et la santé des personnes.

Dejan Furtula, du groupe environnemental Eko Centar Visegrad, a déclaré : “Nous avons eu beaucoup de pluie et des inondations torrentielles ces derniers jours et un énorme afflux d’eau de [the Drina’s tributaries in] Monténégro qui est maintenant, heureusement, en train de s’affaisser.

“Malheureusement, l’énorme afflux d’ordures n’a pas cessé.”

Image:

Les déchets ont été piégés par la clôture de la rivière



La rivière Drina – qui a une couleur verte intense en raison du terrain calcaire et est souvent appréciée par les chevrons – s’étend sur 346 km (215 miles) des montagnes du nord-ouest du Monténégro à travers la Serbie et la Bosnie.

On estime qu’environ 10 000 mètres cubes (plus de 353 000 pieds cubes) de déchets se sont accumulés derrière la barrière ces derniers jours. La même quantité a été extraite ces dernières années de cette zone de la rivière.

Danger pour la santé

L’enlèvement des déchets pourrait prendre jusqu’à six mois et finira en décharge.

M. Furtula a déclaré que la décharge locale “n’a même pas une capacité suffisante pour traiter [the city’s] déchets municipaux. Les incendies sur le site d’enfouissement brûlent toujours.”

Il a qualifié les conditions là-bas “non seulement d’un énorme danger pour l’environnement et la santé, mais aussi d’un grand embarras pour nous tous”.

Image:

Une vue aérienne du fleuve



Trois ans et demi de guerre brutale dans les années 1990, qui ont fait 100 000 morts, ont laissé le Les Balkans en retard sur l’Europe tant sur le plan économique qu’environnemental.

Malgré leur demande d’adhésion à l’Union européenne et l’adoption de certaines lois et réglementations de l’UE, les pays de la région ont fait peu de progrès dans la mise en place de systèmes d’élimination des déchets efficaces et respectueux de l’environnement.

Outre la pollution des rivières, de nombreux pays des Balkans occidentaux sont confrontés à un niveau extrêmement élevé de pollution de l’air, certaines villes étant parmi les plus polluées de la planète.