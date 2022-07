Fleur sauvage – Kelowna Capital News

Photographie : Darren Hull Stylisme : Sarah D’Arcey Direction artistique : Lia Crowe

Dirigez-vous vers l’ouest cette saison le long du sentier des wagons couverts alors que la mode fait un clin d’œil à la « Petite maison dans la prairie », avec des manches bouffantes et des jupes amples. Montez à bord de la diligence et remontez le temps jusqu’au saloon d’autrefois de The Hatching Post, dans le Far West de Kelowna.

Robe en coton à volants brodés Ulla Johnson Nerida, 774 $, et chemisier en coton à manches longues et dentelle à œillets Sea Vienne, 384 $, tous deux de Nordstrom Canada; Bottes Ariat Heritage Lacer pour femmes, 209 $; gants et chapeau vintage, appartenant à la styliste.

Robe en coton Sea Ida Flora, 585 $, de Nordstrom Canada; Bottes western à bout rond Ariat, 335 $.

Robe longue blanche Costarellos, 789 $, de Turnabout Luxury Resale.

Brixton Joanna Felted Wool Fedora, 80 $, Simone Rocha Long Sleeve Cotton Shirtdress, 2 410 $, et Simone Rocha Broderie Anglaise Cotton Shorts, 1 295 $, tous de Nordstrom Canada; Bottes Ariat Heritage Lacer pour femmes, 209 $.

Brixton Joanna Felted Wool Fedora, 80 $, et MUGLER Cutout Gabardine Trench, 3270 $, tous deux de Nordstrom Canada; Robe longue blanche Costarellos, 789 $, de Turnabout Luxury Resale.

Simone Rocha Floral Tiered Egg Dress, 2 885 $, de Nordstrom Canada; Bottes Ariat Heritage Lacer pour femmes, 209 $.

Maquillage : Jenny McKinney.

Modèle : Nadia de Vos, représentée par Déjà Vu Model Management.

Photographié sur place au Hatching Post Saloon and Smokery.

Mode