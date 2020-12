Fleur East a chanté en faveur de notre campagne de Noël Save A Kid.

La chanteuse pop, 33 ans, s’associe au Sunday Mirror, au Sunday People et à Save the Children pour s’assurer qu’aucun enfant du Royaume-Uni ne souhaite manger ou s’amuser en cette saison des fêtes.

Et grâce à votre générosité, 43 000 £ ont été récoltés en seulement deux semaines.

La star de X Factor Fleur, qui a visité les projets de Save the Children au Kenya, a déclaré: «J’ai eu la chance que mes parents aient pu mettre de la nourriture sur la table.

«Être conscient que tant de familles ont du mal à faire de même en ce moment est difficile.

«L’appel contribuera dans une certaine mesure à aider ces enfants et leurs familles à passer un Noël chaleureux et sûr et un avenir plus prometteur.









La chanteuse Leona Lewis, 35 ans, et le comédien Dom Joly, 53 ans, se sont joints à Fleur pour promettre leur soutien à la campagne, qui aidera certaines des familles les plus pauvres du Royaume-Uni avec des bons pour la nourriture et des articles tels que des jouets et du matériel éducatif.

Le hitmaker de Bleeding Love, Leona, a déclaré que cette année avait été «incroyablement difficile» et avait poussé plus de familles dans la pauvreté.

Lors du lancement de notre campagne, nous avons révélé que le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté devrait atteindre 5,2 millions d’ici 2022.









Leona a déclaré: «C’est pourquoi je suis fière de soutenir l’appel Save the Children, qui aidera à soutenir les familles les plus endurcies du Royaume-Uni et leurs enfants ce Noël.»

La star de Trigger Happy TV Dom, qui est ambassadeur de Save the Children depuis sept ans et qui a vu le travail de l’organisation caritative en Jordanie et en Ukraine, a déclaré: «Cette année, le travail de Save the Children au Royaume-Uni est devenu plus important que jamais avec tant de la pauvreté.

« C’est pourquoi je soutiens l’appel de Noël et j’exhorte chacun à faire ce qu’il peut. »







The Mirror a besoin de votre aide pour sauver Noël pour des milliers d’enfants en Grande-Bretagne. Nous collectons des fonds pour Save the Children UK, afin qu’elle puisse acheter des cadeaux pour certains des enfants les plus vulnérables du pays et offrir des repas de Noël aux familles endurcies. Chaque centime que vous donnez à notre appel de Noël Save a Kid fera une différence. Cela pourrait signifier qu’un enfant de moins se passe d’un repas chaud de Noël ou paie le seul cadeau qu’il aura à ouvrir. Ou cela pourrait aider à acheter des livres et des kits d’apprentissage pour les enfants qui risquent de prendre du retard à l’école. Soutenir: Appel: 0800 8148148

Visitez: www.savethechildren.org.uk/mirror

Envoyez un SMS à MIRROR5 TO 70008 pour donner 5 £ ou MIRROR10 TO 70008 pour donner 10 £

Envoyez un chèque à l’ordre de Save the Children Royaume-Uni à Freepost Daily Mirror Christmas Appeal 2020, Save the Children, 1 St John’s Lane, Londres, EC1M 4AR. Le Save the Children Fund est une organisation caritative enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles (213890), en Écosse (SC039570) et à l’OIM (199)

Dan Paskins, directeur de UK Impact chez Save the Children, a déclaré: «C’est fantastique de voir autant de célébrités se rallier à l’appel.

«Même avant la pandémie, trop d’enfants vivaient dans la pauvreté et la crise a laissé de nombreux parents incapables de mettre de la nourriture sur la table et luttant pour se payer des cadeaux.

«L’incroyable générosité des lecteurs a permis de collecter plus de 40 000 £ jusqu’à présent, ce qui, nous l’espérons, protégera la magie de Noël cette année.

« Chaque don fera une réelle différence pour certaines des familles les plus vulnérables et contribuera à donner aux enfants un avenir meilleur. »