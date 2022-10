Fleur East de Strictly révèle la réaction inattendue de son mari en devenant intime avec son partenaire de danse Vito

La star de STRICTLY Fleur East a révélé que son mari aimait regarder ses performances “chaudes et torrides” avec le danseur professionnel Vito Coppola.

La star de X Factor Fleur, 34 ans, qui danse avec le danseur italien dans l’émission de la BBC, a épousé Marcel Badiane-Robin lors d’une cérémonie secrète au Maroc en 2019.

Et elle a raconté comment la créatrice de mode profitait de chaque minute de ses routines Strictly.

“Il fait très chaud et torride et il est évidemment très difficile d’entrer dans ce mode”, a déclaré Fleur lors de son émission de petit-déjeuner sur Hits Radio.

« C’est assez gênant quand on est en répétitions ; c’est comme “c’est bizarre” mais nous avons tous les deux dit que nous devions en faire un où nous y allions à fond, et nous nous engageons dans cette passion et cette émotion.

“Alors nous y sommes allés – et c’était assez intense – et mon mari Marcel était là en train de regarder et à la fin de la danse, il a dit ‘hmmm… Plus !’ J’étais comme ‘Quoi? Êtes-vous sûr?!’

“Il a dit que vous deviez vous engager et que vous deviez vous y donner à 100%.”

Plus tôt cette semaine, le partenaire de danse de Fleur, Vito, était dans le studio de petit-déjeuner de Hits Radio et a révélé son enthousiasme pour la danse de ce week-end.

Il a dit : « Cette danse parle de feu et de passion. Jusqu’à présent, nous avons fait plus de salle de bal, sauf pour la première semaine, alors maintenant nous pouvons enfin nous mettre davantage dans notre humeur, plus chaude.

Il a ajouté que le chanteur de Sax n’avait rien à craindre cette semaine bien qu’il ait participé au redoutable bal du week-end dernier :





“Pour moi, il n’y a pas de pression supplémentaire – en Italie, nous disons que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort”, a déclaré la danseuse de salon.

“Donc, nous sommes forts et je suis tellement positif parce que je suis sûr de Fleur.

“Maintenant, nous commençons à entrer dans le vrai cœur du programme, et nous avons encore tellement de styles à faire, alors avoir la possibilité de partager ce tango avec tout le monde est incroyable.”

La chanteuse a été sauvée par les juges du concours de danse de la BBC cette semaine après avoir échoué à les impressionner avec sa danse.

Fleur, 34 ans, a affronté Richie et son partenaire de danse Giovanni Pernice dans une danse tendue avant d’être sauvée par le panel.

La chanteuse de Favorite Thing s’est retrouvée dans les deux derniers après leur danse sur le thème du film inspirée de La Petite Sirène.

S’adressant à Twitter, Fleur a réagi au fait d’avoir été sauvée dans la danse avec une photo d’elle-même et de son partenaire de danse Vito Coppola.

“Tellement reconnaissant d’avoir été sauvé par les juges. Tellement triste de voir mon ami Richie partir ! écrit-elle à ses fans.

“Merci pour tous vos messages de soutien, nous allons travailler très dur cette semaine #StrictlyComeDancing.”

