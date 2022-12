Fleur East de Strictly fond en larmes et en sanglots avant la finale du spectacle

STRICTEMENT Come Dancing’s Fleur East a fondu en larmes alors qu’elle animait sa dernière émission de radio avant la finale ce week-end.

Fleur, 35 ans, n’a pas pu cacher ses émotions lorsqu’elle a reçu la visite de son oncle Sean – le frère de son défunt père – lors de l’émission Hits Radio Breakfast.

L’ancienne star de X Factor a écouté un certain nombre de messages lui souhaitant bonne chance avant la finale de Strictly de samedi, y compris ceux de sa mère et de sa sœur.

Mais Fleur, qui a perdu son père Malcolm en 2020, a été pris au dépourvu lorsque Sean est apparu en studio.

Il a dit : « Votre père serait sur Cloud 9 aujourd’hui, n’est-ce pas ? Bien que vous ayez eu un vieux voyage un peu difficile – ça n’a pas été l’expérience la plus facile, n’est-ce pas ? »

« Le père de Fleur aurait été extrêmement fier – il aurait été ravi. C’était son programme préféré – je ne pense pas qu’il serait capable de parler, il serait tellement excité.

En s’effondrant, Fleur a déclaré: «Je pense que nous avions vraiment besoin de quelque chose comme ça.

“Strictly vient d’apporter tant de joie dans la vie de notre famille et c’est arrivé au moment idéal.

“Et le fait que c’était l’émission préférée de papa était la meilleure chose et cela signifie tellement plus pour cette raison.”

Samedi soir, Fleur et son partenaire professionnel Vito Coppola affronteront Hamza Yassin et Jowita Przystal, Helen Skelton et Gorka Marquez et Molly Rainford et Carlos Gu.





Les stars de Strictly exécuteront trois danses lors de la finale.

Les paires font chacune une danse préférée, un choix des juges et une danse de spectacle, cette dernière étant un mélange spectaculaire de genres avec des ascenseurs passionnants.