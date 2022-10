Fleur East de Strictly admet que son mari lui a INTERDIT de parler de la série

STRICTEMENT Come Dancing star Fleur East a révélé qu’elle et son mari Marcel Badiane-Robin avaient interdit de parler de l’émission à la maison.

Le couple adoré, qui s’est marié lors d’une cérémonie secrète au Maroc en 2019, a embrassé toute l’expérience Strictly, mais essaie de s’en éloigner lors de nuits douillettes.

Le tango argentin de Fleur East a séduit les juges de Strictly samedi soir

Le soutien de Marcel a encouragé sa femme depuis les coulisses du studio chaque semaine, et lors des résultats d’hier soir, l’animatrice de l’émission Claudia Winkleman a déclaré à Fleur: «Votre mari était dans le public samedi soir. Il vous soutient tellement, il vous soutient, mais vous essayez vraiment de ne pas parler de Strictly tout le temps, n’est-ce pas ? »

La star de X Factor, 34 ans, a répondu : « C’est vrai. Nous essayons, nous nous asseyons toute la nuit et parlons de Strictly, puis je dis “passons dix minutes à ne pas en parler”, puis deux minutes plus tard, nous en reparlons.

Le DJ de la radio avait précédemment admis que Marcel n’avait aucun problème à la regarder se rapprocher de son partenaire de danse Vito Coppola.

En fait, il adore regarder ses performances “chaudes et torrides”.

Et ça ne devient pas plus chaud que son tango argentin, qui a marqué 38 points.

“Il fait très chaud et torride et il est évidemment très difficile d’entrer dans ce mode”, a déclaré Fleur lors de son émission de petit-déjeuner sur Hits Radio.

« C’est assez gênant quand on est en répétitions ; c’est comme “c’est bizarre” mais nous avons tous les deux dit que nous devions en faire un où nous y allions à fond, et nous nous engageons dans cette passion et cette émotion.

“Alors nous y sommes allés – et c’était assez intense – et mon mari Marcel était là en train de regarder et à la fin de la danse, il a dit ‘hmmm… Plus !’ J’étais comme ‘Quoi? Êtes-vous sûr?!’

"Il a dit que vous deviez vous engager et que vous deviez vous y donner à 100%."





La semaine dernière, le partenaire de danse de Fleur, Vito, a révélé son enthousiasme pour le tango passionné.

Il a dit : « Cette danse parle de feu et de passion. Jusqu’à présent, nous avons fait plus de salle de bal, sauf pour la première semaine, alors maintenant nous pouvons enfin nous mettre davantage dans notre humeur, plus chaude.

Il a ajouté que le chanteur Sax n’avait rien à craindre malgré sa participation à la danse redoutée le week-end dernier.

“Pour moi, il n’y a pas de pression supplémentaire – en Italie, nous disons que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort”, a déclaré la danseuse de salon.

“Donc, nous sommes forts et je suis tellement positif parce que je suis sûr de Fleur.

“Maintenant, nous commençons à entrer dans le vrai cœur du programme, et nous avons encore tellement de styles à faire, alors avoir la possibilité de partager ce tango avec tout le monde est incroyable.”

