Fleur De Lys Chase: Lingfield Winter Million sur les cartes pour le héros du Grand National Noble Yeats | Nouvelles de la course

Le propriétaire, Robert Waley-Cohen, a déclaré que le héros du Grand National, Noble Yeats, pourrait s’aligner ensuite à la réunion Winter Million de Lingfield avant une fissure à la Cheltenham Gold Cup.

Le joueur de sept ans, vainqueur du Grand National de la saison dernière, a fait un retour réussi à Aintree alors qu’il restait fermement pour prendre le Many Clouds Chase samedi.

La monture de Sean Bowen s’est dégagée de Dashel Drasher à l’approche de la clôture finale, enregistrant un succès de trois ans et quart dans le concours de deuxième année de trois milles et un stade, alors qu’il enchaîne avec succès une victoire de Listed à Wexford.

Noble Yeats en route vers la victoire dans la chasse aux nombreux nuages ​​à Aintree





“C’était absolument fantastique”, a déclaré Waley-Cohen à propos de la quatrième victoire en carrière du hongre.

“En arrivant dans l’avant-dernier, je pensais qu’il irait bien, mais un troisième pas très excitant. Quand vous le sortez, il décolle comme ça.”

Noble Yeats est en train de devenir l’un des chasseurs les plus polyvalents à l’entraînement, ayant gagné plus de deux milles et quart jusqu’à quatre milles et quart, et tous les terrains lui semblent identiques.

“Il a maintenant gagné sur un terrain lourd, sur du bon à du doux et vous devez vous rappeler que cela ne fait qu’un peu plus de 12 mois qu’il a remporté son premier steeple”, a ajouté le propriétaire.

“Il s’est énormément amélioré au cours de l’été, je pense. Il a beaucoup gagné en confiance en lui en remportant des courses. Cela lui donne confiance.”

Waley-Cohen dit que l’entraîneur Emmet Mullins visera désormais la Cheltenham Gold Cup le 17 mars, pour laquelle il a une chance générale de 10-1.

“Je ne pense pas que nous irons au King George. Je pense que nous allons sauter cela et faire une course en route vers la Gold Cup”, a déclaré Waley-Cohen.

“Je ne pense pas que trois milles sur une piste plate soit tout à fait sa scène. Aintree est plat, mais la victoire de samedi était de plus de trois milles et un stade et c’était bon à doux.

“Kempton est une piste qui sèche plus vite et de toute façon, le King George n’est pas très loin. Il y a beaucoup de déplacements et pas beaucoup de temps entre les courses.”

Noble Yeats pourrait ensuite se rendre au Grade Two Fleur De Lys Chase à Lingfield le 22 janvier en route vers la Gold Cup.

Waley-Cohen a déclaré: “Personne ne fait de plans très fermes à ce stade, mais ce sera soit cette nouvelle course à Lingfield sur deux milles et six stades, ce qui équivaudra probablement à trois milles et un sur un autre parcours. Je soupçonne le sol sera mou, mais il gère doucement – c’était lourd quand il a remporté la Listed à Wexford.

“Ou, je suppose, nous irons pour le Cotswold Chase à Cheltenham (28 janvier). Pour le moment, je penche pour la course de Lingfield.”