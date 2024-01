Fletcher Crane Architects place la maison Lowater surplombant la Tamise

Le studio britannique Fletcher Crane Architects a achevé Lowater, une maison du Buckinghamshire comprenant un groupe de formes en briques rouges qui s’inspirent de l’architecture traditionnelle de la région.

Lowater est situé dans une zone de conservation de la ville de Marlow et se trouve à côté d’une église surplombant la Tamise.

Ce qui a conduit Architectes de grues Fletcher mélanger des formes familières à la région avec des finitions et des intérieurs plus contemporains dans sa conception.

“La maison est située dans la ceinture verte et dans une zone de conservation”, a déclaré à Dezeen l’architecte du projet Carmine Bassi.

“En tant que tel, il y a eu une référence consciente au groupe de bâtiments adjacents – une église et une maison historique – pour garantir une intégration responsable dans le contexte”, a-t-il poursuivi.

“[It] cherche à forger une relation entre l’église locale et une propriété historique de qualité pour faire évoluer une architecture de briques rouges, de toits en pente et de jardins de cour d’une manière pertinente et respectueuse.

L’entrée du site se fait au-delà d’un mur de briques rouges perforé, où une pergola de bois, d’acier et de zinc abrite un chemin qui traverse le site en deux. Ce chemin rejoint la maison dans une section de liaison vitrée avant de devenir un bassin étroit de l’autre côté.

Cet espace d’entrée vitré relie le plus grand volume, qui contient un espace salon, salle à manger et cuisine sous une mezzanine d’étude éclairée par le ciel, avec une forme à pignon adjacente contenant un salon plus privé sous la chambre principale.

La forme plus grande offre une vue sur un petit étang et la rivière à travers une façade entièrement vitrée protégée par des persiennes métalliques, tandis que l’extrémité opposée présente des vitrages derrière un écran de maçonnerie perforée.

Une extrémité de la chambre principale donne également sur le jardin et la rivière, tandis que l’autre donne sur une cour en forme de cloître, partiellement enveloppée par les allées couvertes qui relient chacune des formes distinctes de la maison.

Fletcher Crane Architects crée une maison compacte en brique sur un ancien garage

“Un côté de la maison cherche à capter et à accentuer les vues fantastiques sur la rivière, tandis que de l’autre, une série d’espaces cloîtrés bordent un bassin réfléchissant, le tout situé derrière un mur de jardin en briques rouges”, a expliqué Bassi.

“Une façade en briques perforées caractérise le pignon principal et crée une théâtralité silencieuse dans la mesure où les murs vitrés, les lumières et la vie sont en partie dissimulés et se reflètent sur la piscine”, a-t-il ajouté.

Au nord, un volume de plain-pied abrite des chambres d’amis et un garage, bordés d’un écran de lattes verticales en bois pour assurer l’intimité.

À l’intérieur de Lowater, l’utilisation plus traditionnelle de la brique rouge contraste avec « l’expression honnête » de sa structure en acier et en bois, le contreventement apparent du toit apportant une sensation presque industrielle aux niveaux supérieurs.

Fletcher Crane Architects a été créé en 2010 à Kingston upon Thames par Toby Fletcher et Ian Crane.

Les projets précédents du studio incluent une maison compacte en brique sur un ancien garage à Londres et une maison construite sur un site intercalaire près de Hyde Park à Londres.

La photographie est de Lorenzo Zandri.