Fletcher Cox des Eagles défend Nick Sirianni – “C’est un gagnant”

PHILADELPHIE — Le plaqueur défensif vétéran des Eagles, Fletcher Cox, a défendu avec passion Nick Sirianni au milieu de questions sur l’avenir de l’entraîneur au sein de la franchise.

“De quoi parler, mec ? C’est un gagnant. C’est un entraîneur-chef gagnant”, a déclaré Cox. “Avons-nous eu des difficultés cette année ? Oui. Mais chaque équipe, chaque organisation, tout le monde les traverse. Mais nous n’envisageons pas de licencier un homme qui a manifestement gagné plus de 10 matchs deux années de suite, qui a remporté ce titre. organisation à trois participations aux séries éliminatoires trois années de suite. C’est un respect.

“L’entraîneur est un bon leader pour cette équipe, il fait du très bon travail. Avons-nous échoué ? Ouais. Est-ce que des choses se sont produites cette année ? Ouais. Mais je ne parle pas de licencier un homme. Cet homme a une famille.”

Il y a seulement un an, Fletcher Cox et Nick Sirianni célébraient la victoire des Eagles dans le match de championnat NFC contre les 49ers. Photo AP/Matt Slocum

Sirianni, 42 ans, a mené les Eagles à une fiche de 34-17 en saison régulière et à trois participations en séries éliminatoires en autant de saisons, y compris un voyage au Super Bowl LVII en février dernier qui s’est soldé par une défaite de 38-35 contre les Chiefs de Kansas City.

Philadelphie a enchaîné avec un début de campagne 10-1 pour 2023, mais a ensuite perdu six de ses sept derniers matchs, dont une défaite sans inspiration 32-9 contre les Buccaneers de Tampa Bay 9-8 lors du match éliminatoire wild-card de lundi.

Une décision de remplacer le coordinateur défensif Sean Desai par Matt Patricia en fin de saison, qui, selon Sirianni, était sa seule décision, s’est avérée désastreuse. Et une équipe talentueuse des Eagles n’a pas réussi à sortir d’une ornière prolongée, ce qui a conduit à des spéculations sur la question de savoir si le PDG Jeffrey Lurie chercherait du changement au sommet.

Le quart-arrière Jalen Hurts, qui a lancé 15 interceptions, un sommet en carrière en 2023, n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé s’il voulait que Sirianni revienne pour une autre saison après la défaite de Tampa. “Je ne savais pas qu’il allait quelque part”, a déclaré Hurts.

Lorsqu’on lui a demandé quel est son niveau de confiance en Sirianni pour réparer l’équipe, Hurts a déclaré : “J’ai une grande confiance en tout le monde dans ce bâtiment. Il s’agit simplement pour nous d’aller là-bas et de jouer un football propre. C’est quelque chose que nous avons pas fini.”

Pourtant, le thème commun de Hurts et d’autres est que les lacunes incombent à l’ensemble de l’équipe, et non à un seul homme.

“Bien sûr, oui, j’aime Nick”, a déclaré le centre Jason Kelce lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait revoir Sirianni. “Je pense que Nick est un excellent entraîneur, vraiment. Je pense que c’est un excellent entraîneur-chef. Évidemment, personne n’était assez bon cette année. Je ne l’étais pas, aucun des joueurs, aucun des entraîneurs n’était assez bon tout au long de la séquence. C’est la réalité de ce business. Quand on est si mauvais, c’est une chose collective. Mais j’aurai toujours confiance en Nick Sirianni.