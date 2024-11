FLESHER, Natalie – Nécrologie – Sudbury

FLESHER, Natalie (née Jutras)

7 janvier 1971 — 30 octobre 2024

C’est avec une immense tristesse et le cœur brisé que nous annonçons le décès soudain de Natalie Flesher, décédée à son domicile le 30 octobre 2024, à l’âge de 53 ans, après 10 ans de lutte contre la sclérose en plaques.

Natalie laisse dans le deuil ses parents, Fernand et Jeanette (née Collin) Jutras; son mari bien-aimé, Dave Flesher ; ses enfants bien-aimés, Sarah (Tyler) ; et Austen (Cassandra). Elle manquera beaucoup à ses frères et sœurs : Carmen, Nicole (Claude), Claire, Alcide (Debra), Diane et Richard (Nicole). Chère belle-fille de Stan (prédécédé) et Anita (née Wicks) Flesher. Natalie laisse derrière elle plusieurs nièces, neveux, cousins, amis, beaux-parents, tantes et oncles. Natalie manquera beaucoup à ses bébés à fourrure; Tank, Moe et Fish, qu’elle aimait beaucoup.

Natalie a épousé son âme sœur, Dave, le 6 mai 1995. Leurs près de 30 ans de mariage témoignent de leur amour et de leur soutien indéfectibles l’un pour l’autre. Dave est resté aux côtés de Natalie contre vents et marées, prenant soin d’elle avec amour jusqu’à la toute fin.

Elle était très fière de sa carrière d’enseignante au primaire et aimait profondément ses élèves. On se souviendra de Natalie pour sa positivité, son sourire éclatant et sa gentillesse envers tous. Beaucoup se souviendront également d’elle pour ses fameuses « journées sur les quais » et ses salutations « hé hé ».

Une mention spéciale va à sa soignante/amie Christianne, dont le dévouement, la compassion et l’amitié ont joué un rôle très important dans sa vie. Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour tout ce que vous avez fait pour elle et notre famille.

Une messe de funérailles sera célébrée à l’église Ste-Marguerite d’Youville, Val Thérèse le vendredi 8 novembre 2024 à 10h suivie d’une célébration de vie à la maison familiale.

Des dons à la Société canadienne de la sclérose en plaques seraient appréciés.

