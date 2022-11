Fleetwood 1 – 2 Bolton

Oladapo Afolayan a remporté une victoire 2-1 dans les arrêts de jeu alors que Bolton revenait par derrière pour triompher à Fleetwood.

Conor Bradley semblait sauver un point à cinq minutes du temps avant qu’Afolayan ne termine le revirement à la cinquième minute supplémentaire pour briser le cœur de Fleetwood.

Le brillant premier but de Carlos Mendes Gomes avait donné à Fleetwood la tête d’un derby du nord-ouest de mauvaise humeur.

Bolton aurait dû mener dans les deux minutes, mais Owen Beck a en quelque sorte tiré à côté après que le gardien de Fleetwood, Jay Lynch, n’ait pas réussi à retenir le faible entraînement d’Aaron Morley.

Mendes Gomes a ensuite frappé un premier match surprenant après 16 minutes. Le ballon de Danny Andrew à travers le but a été récupéré par l’Espagnol dos au but et il s’est tourné à l’intérieur du D et a envoyé une finition féroce dans le coin supérieur.

Les visiteurs ont soufflé une autre chance formidable une minute après le début de la seconde période, Dion Charles flamboyant sur la passe de Beck.

Peu de temps après, le défenseur central de Fleetwood, Josh Earl, a poursuivi sa propre passe pour tirer à côté alors que la défense de Bolton attendait un drapeau de hors-jeu.

Alors que Wanderers insistait tard, Lynch a refusé à Beck avec un arrêt de réaction brusque et, à l’autre bout, Shaun Rooney a frappé un poteau avec une chance de sceller la victoire pour les hôtes.

Cependant, Bradley a rendu la passe de Kieran Sadlier pour déclencher la renaissance tardive de Bolton, qui a été complétée par le spectaculaire vainqueur d’Afolayan.