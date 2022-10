Fleetwood 0 – 1 Shrewsbury

La merveilleuse frappe de Tom Bayliss dans le coin supérieur a suffi à Shrewsbury pour gagner 1-0 à Fleetwood.

Après une première demi-heure sans incident, Bayliss a inscrit un beau but pour donner l’avantage aux Musaraignes. Christian Saydee a conduit à la défense et, lorsque le ballon est tombé pour Bayliss au bord de la surface, il s’est enroulé dans une douce finition.

Shrewsbury aurait dû doubler son avance avant la pause mais Taylor Moore et Luke Leahy ont gâché des occasions et, lorsque Leahy a glissé dans Rekeil Pyke, le gardien de Fleetwood Jay Lynch a été rapidement éliminé pour bloquer.

Fleetwood a frôlé l’égalisation en fin de mi-temps mais la frappe féroce de Shaun Rooney a été bien sauvée par Marko Marosi.

Les hôtes ont commencé la seconde mi-temps avec brio, mais Carlos Mendes Gomes et Callum Morton ont tous deux tiré large et un effort pétillant de Danny Andrew a dévié et s’est écrasé contre la barre transversale.

Andrew a de nouveau frappé la barre avec un corner enroulé et, à 15 minutes de la fin, Mendes Gomes a contourné Marosi mais a vu son arrivée effacée par la dernière glissade de Moore.

Shrewsbury n’a pas pu faire ce qui était une fin fougueuse du match, qui a vu le physio en visite Dan Green envoyé de la ligne de touche, plus à l’aise alors que l’effort de Jordan Shipley s’est écrasé contre l’intérieur du poteau, mais ils ont pu voir la victoire.