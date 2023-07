Fléchettes World Matchplay: Gerwyn Price et Gary Anderson ont marqué tôt à Winter Gardens à Blackpool | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jetez un œil à ce qui s’est passé lors de la soirée d’ouverture du World Matchplay à Blackpool

Gerwyn Price a commencé sa quête d’un premier titre World Matchplay avec une victoire retentissante contre Stephen Bunting, tandis que Gary Anderson a remporté une rencontre décousue lors de la soirée d’ouverture à l’emblématique Winter Gardens de Blackpool.

Le finaliste de l’année dernière, Price, a commencé sa campagne avec style avec une victoire contre Stephen Bunting, tandis qu’Anderson, vainqueur en 2018 et finaliste en 2020, a battu Dave Chisnall pour organiser une dernière confrontation en 16 contre Daryl Gurney.

L’Irlandais du Nord a largué le champion 2019 Rob Cross, remportant un thriller décisif, alors que Joe Cullen a été obligé de travailler dur pour sa victoire par le débutant belge tenace Mike De Decker.

Premier tour mondial en matchplay : samedi 15 juillet Joe Cullen 10-7 Mike De Decker Rob Croix 10-12 Daryl Gurney Prix ​​Gerwyn 10-3 Stephen Bunting Dave Chisnall 6-10 Gary Anderson

Gerwyn Price a été frustré par un démarrage lent alors qu'il a vaincu Stephen Bunting lors du premier tour du World Matchplay

King Price, à neuf fléchettes, en a taquiné un autre mais a dû sortir en 11, alors qu’il entrait dans la première mini-pause de son match contre l’ancien quart de finaliste Bunting menant 3-2.

Bunting s’est rapidement stabilisé, mais The Iceman a allumé les postcombustion pour remporter 10 des 11 dernières manches et remporter une victoire 10-3.

Price a sorti cette tonne avec style lors de sa victoire catégorique sur Bunting

Le Gallois, finaliste de Michael van Gerwen lors de la compétition de l’année dernière, a déclaré sur Sky Sports: « J’étais mené 2-0, j’aurais pu être mené 3-0 – c’était un début lent. Je n’ai pas joué brillamment, mais J’ai fait ce qu’il fallait faire.

« J’étais de haut en bas. C’était juste la nervosité du premier tour. Passer le premier tour est toujours difficile, mais je serai meilleur au prochain tour.

« C’est l’un des tournois que je n’ai pas gagné, alors vous essayez parfois un peu trop fort, surtout en finale. Mais il me reste encore beaucoup d’années dans ce jeu, donc si ce n’est pas cette année, ce sera bientôt j’espère , et je croise les doigts pour que ce soit cette année. »

« C’était un travail professionnel et une fois qu’il a commencé à s’éloigner, vous pouvez voir Stephen devenir un peu frustré. Il savait qu’il aurait du mal à revenir dans le match, mais le travail a été fait et il devra mieux jouer s’il y va. pour continuer et soulever le titre cette année. Un minimum de tracas. Mark Webster sur Gerwyn Price

L’affrontement entre l’ancien champion Anderson et le quintuple quart de finaliste Chisnall avait les caractéristiques d’un classique des Winter Gardens.

De 2-0 vers le bas, Chisnall, 12e tête de série, a décroché trois jambes de suite pour aller de l’avant avec une faible moyenne de 91,8, mais The Flying Scotsman est resté en contact et il a ensuite lancé cinq jambes au rebond pour laisser Chizzy se sentir étourdi alors qu’il se déplaçait 7 -3 up avec un affichage dominant.

Le lanceur de St Helens a réduit l’écart en remportant les deux manches suivantes après la pause, mais Anderson a répondu avec un majestueux 115 checkout pour se rapprocher de la ligne gagnante.

Anderson, 52 ans, a rapidement réservé sa place au deuxième tour grâce à une victoire de 10-6 sur un Chisnall en dessous de la normale.

Anderson dit qu'il a encore des choses à travailler après avoir battu Dave Chisnall

Bradford arrowsmith Cullen, quart de finaliste en 2018, a organisé une rencontre alléchante au deuxième tour avec Price après avoir devancé le Belge De Decker, 46e, 10-7.

La Rockstar, qui a remporté le titre The Masters et a échoué de peu lors de la finale de la Premier League l’année dernière, a pris une avance de 4-1 avec des finitions de 143 et 84 mais The Real Deal a réduit le déficit grâce à un sensationnel 164 pour suivre 4-3 .

Cullen a répondu en dévidant trois jambes droites alors qu’il augmentait sa moyenne à plus d’une tonne et il a réussi un brillant 126 sur la cible pour étendre son avance à 8-3.

Mike De Decker a frappé cette fabuleuse caisse lors de sa défaite au premier tour contre Joe Cullen

Cependant, De Decker a récupéré son chemin dans le concours en remportant trois manches sur le spin pour suivre 8-6 avant que la paire n’échange les deux manches suivantes.

Avec De Decker menaçant le plus improbable des ripostes, The Rockstar a titubé sur la ligne pour vaincre le débutant obstiné.

Daryl Gurney a largué le champion 2019 Rob Cross, remportant un thriller décisif aux Winter Gardens

Dans une répétition de leur demi-finale classique de 2019, un Gurney renaissant a battu l’ancien champion Cross 12-10 dans un thriller.

Un Gurney concentré a fait un début de déclaration alors que des finitions consécutives de 110 et 111 l’ont catapulté dans une avance de 4-0, avant que Cross n’ouvre son compte sur le double neuf.

SuperChin a épinglé un dernier double huit de fléchettes pour un lancer de break pour une avance de 6-3, mais l’Irlandais du Nord a été rattrapé avec Voltage trouvant un certain élan.

Rob Cross a frappé ce monstre 170 dans un affrontement épique contre Daryl Gurney

L’ancien champion du monde de 32 ans a ensuite décroché le premier Big Fish du tournoi pour briser le lancer pour 7-7 et à 9-8 avec Gurney lançant pour le match, Cross a produit un 13 fléchettes sur un double 16 pour forcer un situation de tie-break.

Gurney a vengé sa défaite déchirante d’il y a cinq ans avec un remarquable 96 checkout avant de nettoyer 59 en deux fléchettes pour s’en sortir.

Premier tour mondial en matchplay : dimanche 16 juillet Séance de l’après-midi Danny Nopert contre Martin Schindler Dirk van Duijvenbode contre Kim Huybrechts Damon Héta contre Josh Rock James Wade contre Chris Dobéy Séance du soir Nathan Aspinal contre Krzysztof Ratajski Luc Humphries contre José de Sousa Michel van Gerwen contre Brendan Dolan Michel Smith contre Steve Beaton

La double session exceptionnelle de dimanche verra les anciens champions Michael van Gerwen et James Wade ouvrir leurs défis pour le titre, avec le vainqueur 2007 Wade contre le champion des Masters Chris Dobey dans l’après-midi.

L’affrontement de Van Gerwen contre Brendan Dolan sera suivi de la confrontation de Michael Smith contre Steve Beaton, le joueur de 59 ans qui participe à son 22e Matchplay mondial.

Le duo néerlandais Danny Noppert et Dirk van Duijvenbode débutent leur campagne avec Martin Schindler et Kim Huybrechts, tandis que le champion du monde junior Josh Rock fera ses débuts très attendus contre le n°1 australien Damon Heta.

Ailleurs, Nathan Aspinall ouvre l’action de dimanche soir contre le demi-finaliste 2021 Krzysztof Ratajski, tandis que le numéro 6 mondial Luke Humphries affronte l’ancien champion du Grand Chelem Jose de Sousa.

Nous sommes de retour pour plus d’action World Matchplay dans les emblématiques Winter Gardens dimanche à partir de 13h alors que 32 des meilleures stars du monde s’affrontent pour le trophée Phil Taylor – en direct sur Sky Sports Action.