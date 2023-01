Fléchettes mondiales PDC: Van Gerwen remporte une rencontre épineuse pour préparer la finale avec Smith

Michael van Gerwen a produit une démonstration impitoyable pour battre le Belge Dimitri Van den Bergh 6-0 et a organisé une confrontation finale du championnat du monde PDC avec Michael Smith.

L’ancien triple champion a remporté 18 des 22 manches dans une demi-finale parfois épineuse mais finalement unilatérale et affrontera Smith lors d’une rediffusion de la finale de 2019, lorsque le Néerlandais a gagné 7-3. Le vainqueur de mardi soir à l’Alexandra Palace remplacera également Gerwyn Price en tant que joueur n ° 1 au classement mondial.

Disputant sa première demi-finale de championnat du monde, Van den Bergh a stupéfié son adversaire avec un 170 checkout au troisième match – mais Van Gerwen a traversé les deux manches suivantes pour remporter le premier set malgré tout. Le favori d’avant-match s’est appuyé sur cet élan pour dérouler les trois manches suivantes, brisant le Belge deux fois pour monter 2-0.

Van Gerwen a prolongé sa course gagnante à huit manches alors qu’il remportait un troisième set tendu, où Van den Bergh a retardé à plusieurs reprises son lancer et a semblé suggérer que Van Gerwen empiétait derrière lui. Après un bref échange verbal, la réponse du Néerlandais a été de tirer dans un 170 checkout de son cru et de prendre le contrôle total du match.

Van Den Bergh a mis fin à la série de jambes perdues dans le quatrième set et a frappé une autre grosse caisse avec un 121 – mais après que Van Gerwen ait raté trois fléchettes de set, l’outsider n’a pas pu saisir une rare opportunité au double top et a chuté 4-0. Le match s’est terminé comme un concours et Van Gerwen a couru à travers les deux derniers sets contre peu de résistance.

“C’est phénoménal”, a déclaré Van Gerwen à Sky Sports après avoir atteint neuf 180 avec une moyenne de 108,28. “Je ne sais pas quel était son problème, mais vous devez vous concentrer sur votre propre jeu”, a-t-il déclaré à propos de l’échange du troisième set. “Il perdait le match, alors il devait dire quelque chose.”

Dans la demi-finale précédente, Smith a résisté au défi de l’Allemand Gabriel Clemens, s’écartant après que les deux premiers sets aient été partagés pour gagner 6-2. Smith a obtenu une moyenne de 103,79 et a décroché cinq caisses de plus de 100 pour mettre fin au défi de Clemens, qui avait stupéfié Price lors d’un quart de finale dramatique et controversé dimanche.

Les deux joueurs ont frappé le sol en courant dans le premier set, mais Smith l’a pris 3-2 et a cassé le lancer de Clemens pour ouvrir le deuxième set. La tête de série n ° 4 a cependant faibli, manquant quatre fléchettes alors que Clemens égalisait le match. Smith a pris les devants dans le troisième set avec un checkout de 144, puis a épinglé le double 20 pour remporter le set après que les deux joueurs aient raté le double.

Michael Smith a atteint sa troisième finale mondiale PDC avec une victoire 6-2 sur Gabriel Clemens. Photographie : Luke Walker/Getty Images

Smith, connu sous le nom de «Bully Boy», a vérifié 161 sur le taureau dans le quatrième set, mais ce n’était pas suffisant pour se débarrasser de Clemens, qui a tenu le lancer pour en faire deux sets, les quatre sets allant au fil. Smith a couru à travers le prochain 3-0, brisant le lancer au match retour avec une caisse de 100.

La forme des deux joueurs a plongé dans un sixième set nerveux, mais Smith l’a emporté 3-2 avec une superbe finition sur le taureau pour passer deux sets d’avance pour la première fois. Cela a prouvé le tournant, Clemens ratant de peu une vérification de 121 alors que Smith a prolongé son avance à 5-2.

Smith a senti son moment pour frapper à 1-1 dans le huitième set, vérifiant 81 pour briser le lancer. Clemens n’admettait toujours pas la défaite et a pris les devants au match suivant – mais trois fléchettes manquées pour égaliser le set ont permis à Smith de se faufiler et de s’assurer la victoire.

“Je me suis dit qu’il fallait que j’intensifie [tonight], et heureusement je l’ai fait », a déclaré Smith par la suite, avant de réfléchir à son amélioration depuis la défaite contre Van Gerwen lors de la finale de 2019. “Je vais mieux mentalement [since then] … Je veux gagner et faire tout ce que je peux – je n’abandonnerai jamais. Je veux me venger !”

Le Néerlandais, qui débutera en tant que favori alors qu’il vise un quatrième titre et redevient n°1 mondial, a répondu en nature. “Il ne va pas m’arrêter, je me sens à l’aise, je me sens bien”, a déclaré Van Gerwen. “Moi contre Michael – la foule mérite une finale comme celle-ci.”