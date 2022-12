Fléchettes mondiales PDC: Huybrechts choque Wright et Price déroute Van Barneveld

Pierre WrightLe règne de champion du monde PDC a pris fin tristement alors que Kim Huybrechts a remporté la plus grande victoire de sa carrière à Alexandra Palace.

Wright portait une chemise de Noël colorée sur l’oche, mais c’était la seule chose qui brillait de l’Écossais alors que Huybrechts roulait vers une victoire 4-1 et un dernier rendez-vous avec son compatriote belge Dimitri van den Bergh.

“J’ai battu le nom de Peter Wright, mais la personne de Peter Wright n’était pas là”, a déclaré Huybrechts à Sky Sports après que le numéro 2 mondial n’ait fait que 91,28 en moyenne tout au long et même en dessous de 80 dans le troisième set. « Ce n’était pas Peter Wright. Je dois être honnête à ce sujet. Normalement, il est environ 20 fois meilleur que cela. J’ai juste joué mon jeu, j’ai tenté ma chance et j’ai remporté la victoire. J’ai fait ce que j’avais à faire, mais je ne vais pas être arrogant ou arrogant. Mais je suis un homme heureux de passer au tour suivant.

Wright a remporté le premier set 3-0 et Huybrechts, qui est venu à Londres en luttant pour rester dans le top 32 mondial, a semblé être contre. Mais il a pris l’initiative en remportant sept des huit prochaines étapes et un contrôle cool de 67 lui a donné un avantage de 3-1. Wright a tenté de riposter dans le cinquième set, mais il a raté le double 18 pour prolonger le match et Huybrechts est intervenu pour sceller les choses devant une foule choquée.

Prix ​​Gerwyn a juré de remporter sa deuxième couronne mondiale après avoir remporté une première victoire télévisée sur Raymond van Barneveld. L’ascension du quintuple champion Van Barneveld dans le classement après s’être retiré à deux reprises du sport avait fourni la bonne histoire au tournoi de cette année. Mais le joueur de 55 ans a été blanchi 4-0 alors que le numéro un mondial Price a montré qu’il n’y avait pas de place pour le sentiment sur la plus grande scène des fléchettes.

“Je peux dire que j’ai battu Raymond à la télé, n’est-ce pas ? Allez », a déclaré Price après avoir vengé deux défaites de Van Barneveld lors du Grand Chelem de fléchettes du mois dernier et mis fin à une série de six défaites successives contre le Néerlandais. “Dans le Grand Chelem, j’ai laissé tomber Raymond à plusieurs reprises, mais cette fois j’étais clinique. Je suis content de celui-là. Je suis le numéro 1 mondial et je suis ici pour gagner. Je ne suis pas là pour inventer des chiffres.

Price, le champion du monde 2021, a remporté le premier set 3-1 avec un retour de 100% sur son double et a remporté le deuxième set avec le même score. Les espoirs de retour de Van Barneveld ont vacillé avec un superbe 125 (25-50-50) mais il a raté un double huit pour le troisième set et Price a bondi. Le Gallois a finalement cousu la victoire avec une finition de 128 (54-54-20) et rencontrera Ryan Searle ou José de Sousa dans les 16 derniers.

l’Allemagne Gabriel Clemens a remporté six des sept dernières manches à battre Jim Williams 4-3 dans un thriller à bascule. Josh Rock a éliminé la 10e tête de série Nathan Aspinal 4-3 dans une rencontre épique.