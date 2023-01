Fléchettes en 2023 : dates et calendriers clés pour l’année à venir | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael van Gerwen était à une fléchette d’un neuf dard avant que Michael Smith ne termine l’exploit en finale du Championnat du monde

Après la victoire spectaculaire de Michael Smith au Championnat du monde de fléchettes, nous jetons un coup d’œil à toutes les actions de fléchettes à venir en 2023.

Après les Masters de Bahreïn, Nordic et Cazoo plus tard ce mois-ci, le drame hebdomadaire de la Premier League revient à partir du 2 février et se terminera à Londres en mai, le tout en direct sur Sports du ciel.

Il pourrait y avoir de nouveaux visages dans la compétition cette année après la fin extrêmement impressionnante du jeune Josh Rock en 2022, avec l'Allemand Gabriel Clemens qui a levé la main pour une place après une course impressionnante au Championnat du monde de fléchettes.

Il pourrait y avoir de nouveaux visages dans la compétition cette année après la fin extrêmement impressionnante du jeune Josh Rock en 2022, avec l’Allemand Gabriel Clemens qui a levé la main pour une place après une course impressionnante au Championnat du monde de fléchettes.

La compétition verra également Smith et Michael van Gerwen s’affronter à nouveau alors que leur nouvelle rivalité continue de croître, les qualifiés automatiques Gerwyn Price et Peter Wright espérant mettre un terme à la suprématie des Michaels.

Le World Matchplay suivra ensuite du 15 au 12 juillet à Blackpool, avec le tournoi masculin et féminin, qui mettra en vedette Fallon Sherrock et la future star Beau Greaves, des Winter Gardens, diffusés en direct sur Sports du ciel.

Van Gerwen cherchera à défendre son titre aux Winter Gardens avant de se rendre à Leicester en octobre pour conserver le titre du Grand Prix mondial de fléchettes, avec des arrêts aux New Zealand Darts Masters, New South Wales Darts Masters et Jack's World Series. des finales de fléchettes entre les deux.

Van Gerwen cherchera à défendre son titre aux Winter Gardens avant de se rendre à Leicester en octobre pour conserver le titre du Grand Prix mondial de fléchettes, avec des arrêts aux New Zealand Darts Masters, New South Wales Darts Masters et Jack’s World Series. des finales de fléchettes entre les deux.

L'année de fléchettes se terminera ensuite par une double défense pour Smith alors que le Grand Chelem de fléchettes se déroulera à Wolverhampton du 11 au 19 novembre avant que les meilleurs joueurs du monde ne reviennent à Ally Pally pour le début du championnat du monde de l'année prochaine.

L’année de fléchettes se terminera ensuite par une double défense pour Smith alors que le Grand Chelem de fléchettes se déroulera à Wolverhampton du 11 au 19 novembre avant que les meilleurs joueurs du monde ne reviennent à Ally Pally pour le début du championnat du monde de l’année prochaine.

Calendrier des fléchettes 2023

12-13 janvier Bahrain Darts Masters – Bahrain International Circuit

20-21 janvier Nordic Darts Masters – Forum Copenhague

27-29 janvier Cazoo Masters – Marshall Arena, Milton Keynes

2 février – Cazoo Premier League Night One – SSE Arena, Belfast

9 février – Cazoo Premier League Night Two – Cardiff International Arena

16 février – Cazoo Premier League Night Three – OVO Hydro, Glasgow

23 février – Cazoo Premier League Night Four – 3Arena, Dublin

2 mars – Cazoo Premier League Night Five – Westpoint Arena, Exeter

3-5 mars – Cazoo UK Open – Butlin’s Minehead Resort

9 mars – Cazoo Premier League Night Six – M&S Bank Arena, Liverpool

16 mars – Cazoo Premier League Night Seven – Motorpoint Arena, Nottingham

23 mars – Cazoo Premier League Night Eight – Utilita Arena, Newcastle

30 mars – Cazoo Premier League Night Nine – Mercedes-Benz Arena, Berlin

6 avril – Cazoo Premier League Night Ten – Utilita Arena, Birmingham

13 avril – Cazoo Premier League Night 11 – Brighton Center

20 avril – Cazoo Premier League Night 12 – Rotterdam Ahoy

27 avril – Cazoo Premier League Night 13 – First Direct Arena, Leeds

4 mai – Cazoo Premier League Night 14 – AO Arena, Manchester

11 mai – Soirée Cazoo Premier League 15 – Utilita Arena, Sheffield

18 mai – Cazoo Premier League Night 16 – P&J Live, Aberdeen

25 mai – Cazoo Premier League Play-Offs – The O2, Londres

2-3 juin – US Darts Masters – Madison Square Garden, New York

15-18 juin – Cazoo World Cup of Darts – Eissporthalle, Francfort

15-23 juillet – Betfred World Matchplay – Winter Gardens, Blackpool

23 juillet – Betfred Women’s World Matchplay – Winter Gardens, Blackpool

4-5 août – New Zealand Darts Masters – Globox Arena, Hamilton

11-12 août – New South Wales Darts Masters – WIN Entertainment Centre, Wollongong

15-17 septembre – Jack’s World Series of Darts Finals – AFAS Live, Amsterdam

2-8 octobre – Grand Prix mondial BoyleSports – Morningside Arena, Leicester

26-29 octobre – Championnat d’Europe Cazoo – Westfalenhalle, Dortmund

11-19 novembre – Cazoo Grand Slam of Darts – Aldersley Leisure Village, Wolverhampton

24-26 novembre – Finales du championnat Cazoo Players – Butlin’s Minehead Resort

Décembre (dates à confirmer) – Championnat du monde de fléchettes Cazoo – Alexandra Palace, Londres