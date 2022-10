Fléchettes du Grand Prix mondial: Michael van Gerwen retient Nathan Aspinall pour remporter le sixième titre en double départ | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la finale du Grand Prix mondial entre Michael van Gerwen et Nathan Aspinall qui a vu le Néerlandais remporter son sixième titre malgré une riposte fougueuse de son adversaire

Michael van Gerwen a résisté à un retour fulgurant de Nathan Aspinall pour remporter un sixième titre du Grand Prix mondial à la Morningside Arena de Leicester dimanche.

Le Néerlandais a poursuivi ses triomphes en Premier League et en World Matchplay plus tôt cette année en reprenant le titre du Grand Prix mondial lors d’une autre soirée mémorable.

Van Gerwen avait remporté son premier titre télévisé PDC au Grand Prix mondial il y a dix ans et avait célébré cet anniversaire en remportant le premier prix de 120 000 £ et en soulevant le nouveau trophée spécialement commandé.

Le succès était également son premier dans le format double départ depuis 2019, car il a refusé à Aspinall – jouant son premier titre majeur depuis 2020 – un deuxième titre de classement télévisé.

Découvrez la meilleure action de la finale du Grand Prix mondial à Leicester

Van Gerwen et Aspinall se sont félicités après la finale du Grand Prix mondial qui a vu le Néerlandais remporter son sixième titre

Le lanceur de Stockport s’était retrouvé quatre sets alors que Van Gerwen se précipitait vers le titre, mais a riposté avec trois sets consécutifs dans une démonstration audacieuse avant que le numéro trois mondial ne scelle enfin la gloire.

“Pour moi, retrouver ce trophée est incroyable”, a déclaré Van Gerwen. “C’est formidable d’avoir à nouveau ce tournoi entre mes mains, mais j’ai dû me battre très fort pour l’obtenir.

“Quand un gars comme Nathan met son mode détendu, il peut jouer des fléchettes phénoménales, mais je suis content d’avoir gagné celui-ci. C’était difficile.

“Je ne paniquais pas du tout – je pense que j’ai fait tous les dégâts au début des portes. Je pense que c’était génial pour les fléchettes – j’étais 4-0 et Nathan n’a jamais abandonné, il a continué à se battre.”

Van Gerwen a donné le coup d'envoi de la finale du Grand Prix mondial avec cette épique 116 caisses…

‘The Green Machine’ a remporté la manche d’ouverture avec une finition de 116, puis en a retiré 83 pour briser et doubler dix pour sceller le premier set.

Les deuxième et troisième sets ont tous deux parcouru la distance complète en cinq manches, mais Van Gerwen était trop fort dans la manche décisive à chaque occasion car il a créé un coussin en trois sets.

Aspinall a mené dans le quatrième set, seulement pour cinq doubles manqués au cours des deux manches suivantes, ce qui s’est avéré coûteux alors que le Néerlandais de 33 ans a bondi, puis a ajouté un double dix pour remporter le set et une avance de 4-0.

“The Asp” est venu d’une jambe vers le bas dans le cinquième set pour commencer sa riposte avec trois jambes successives pour commencer une réponse courageuse, acclamé par une foule de soutien.

Van Gerwen a raté six doubles de départ lors du match d’ouverture du sixième set, et Aspinall a également remporté des matchs consécutifs alors qu’il remportait un deuxième set par un score de 3-1.

Van Gerwen a tenu son lancer sous la pression d'Aspinall avec ce 112 checkout dans la manche d'ouverture du troisième set…

Le retour s’est poursuivi dans le septième set malgré un brillant 12 fléchettes de Van Gerwen, qui a raté sept doubles de départ dans la quatrième étape alors qu’Aspinall a suivi deux 14 fléchettes précédentes avec un double cinq pour réclamer un troisième set consécutif pour mettre la pression sur son adversaire.

Les fléchettes manquées au double sommet d’Aspinall dans chacune des deux premières manches du huitième set ont permis à Van Gerwen d’afficher un doublé de doubles dizaines alors qu’il s’éloignait d’une jambe de la gloire.

Mais Aspinall n’a pas eu fini car il a décroché les sommets pour garder ses espoirs en vie lors de la troisième étape et a frappé le même lit pour égaliser le set, mais dans une étape décisive tendue, il a raté deux doubles avec Van Gerwen intervenant pour sceller convenablement un sixième World Grand Titre de prix sur double six.

Van Gerwen soulève le tout nouveau trophée du Grand Prix mondial

Van Gerwen a également fait l’éloge du retour d’Aspinall après une grave blessure au poignet qui l’a tenu à l’écart pendant six semaines au début de 2022.

“Nathan a lutté avec une si grave blessure au bras, il a fait honneur au sport l’année dernière”, a-t-il déclaré.

“Il a riposté et je pense que c’est la différence entre un gagnant et un perdant, et je pense qu’il était un gagnant ce soir.”

Aspinall a rendu hommage au triomphe de Van Gerwen en déclarant: “Cette semaine, Michael a été incroyable – il est de retour à son meilleur niveau et il a été le vainqueur mérité de ce tournoi.

“Quand j’étais mené 4-0, je voulais juste gagner un set et lui donner un peu de jeu, et je l’ai fait. Je voulais le faire gagner, et il l’a fait.

“Il a été phénoménal toute la semaine mais je n’ai jamais cédé. C’est une autre finale et je suis très content.”

Quel est le prochain tournoi sur Sky Sports ?

Gerwyn Price est trois fois champion du Grand Chelem de fléchettes

Le Grand Chelem de fléchettes au Aldersley Leisure Village est le prochain grand tournoi à frapper vos écrans.

Le prestigieux événement de 32 joueurs revient à Wolverhampton du 12 au 20 novembre, alors que les plus grands noms du sport s’affrontent pour l’emblématique trophée Eric Bristow.

Michael van Gerwen, Gerwyn Price et Peter Wright font partie des joueurs à avoir remporté des épreuves télévisées pendant la période de qualification, aux côtés de Joe Cullen et Danny Noppert.

Fallon Sherrock reviendra à Wolverhampton après avoir atteint les quarts de finale l’an dernier

Le vice-champion du monde Michael Smith, Dave Chisnall, Ryan Searle, Jonny Clayton et Nathan Aspinall font partie des qualifiés, tout comme Fallon Sherrock et Lisa Ashton.