Fléchettes du Grand Prix mondial: calendrier, résultats et heures de télévision sur Sky Sports | Fléchettes Nouvelles

Jonny Clayton remportera-t-il deux titres consécutifs en Grand Prix mondial ?

Le Grand Prix mondial 2022 démarre à Leicester, alors que Jonny Clayton tente de conserver son titre lors de l’événement emblématique à double départ.

Le champion en titre Jonny Clayton défendra le titre qu’il a remporté pour la première fois il y a 12 mois, qu’il a scellé avec une victoire sur le champion 2020 Gerwyn Price – la tête de série de l’événement de cette année.

Le champion du monde Peter Wright et le quintuple vainqueur du Grand Prix mondial Michael van Gerwen feront également partie des huit têtes de série dans le groupe de 32 joueurs.

Grand Prix du Monde 2022

Horaire de jeu

Lundi 3 octobre (1900 BST)

8x matchs du premier tour

Callan Rydz contre Krzysztof Ratajski

Brendan Dolan contre Stephen Bunting

Chris Dobey contre Luke Humphries

Dimitri Van den Bergh contre Dave Chisnall

(7) Jonny Clayton contre Dirk van Duijvenbode

(2) Peter Wright contre Kim Huybrechts

(3) Michael van Gerwen contre Gary Anderson

(6) José de Sousa contre Adrian Lewis

Mardi 4 octobre (1900 BST)

8x matchs du premier tour

Madars Razma contre Ryan Searle

Ross Smith contre Andrew Gilding

Danny Noppert contre Gabriel Clemens

Joe Cullen contre Damon Heta

(8) Rob Cross contre Daryl Gurney

(5) James Wade contre Martin Lukeman

(1) Gerwyn Price contre Martin Schindler

(4) Michael Smith contre Nathan Aspinall

Mercredi 5 octobre (1900 BST)

4x deuxième tour

Jeudi 6 octobre (1900 BST)

4x deuxième tour

Vendredi 7 octobre (1900 BST)

Quarts de finale

Samedi 8 octobre (2000 BST)

Demi finales

Dimanche 9 octobre (1930 BST)

Final

Format

Premiers tours – Meilleur des 3 sets

Deuxième tour – Meilleur des 5 sets

Quarts de finale – Meilleur des 5 sets

Demi-Finales – Meilleur des 7 sets

Finale – Meilleur des 9 sets

Fonds de prix

Gagnant – 130 000 £

Finaliste – 60 000 £

Demi-finalistes – 30 000 £

Quarts de finalistes – 20 000 £

Perdants du deuxième tour – 12 500 £

Perdants du premier tour – 7 500 £

Total – 600 000 £

