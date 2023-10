Michael van Gerwen a survécu à une frayeur majeure pour refuser un Madars Razma inspiré au Championnat d’Europe

Michael van Gerwen a affronté deux fléchettes de match avant d’atteindre le deuxième tour du Championnat d’Europe à Dortmund, tandis que l’homme du moment allemand Ricardo Pietreczko a éliminé le champion en titre Ross Smith.

Van Gerwen, quadruple champion d’Europe, menait 2-0, 3-1 et 4-2 avant que Razma ne renverse la compétition, mais le Néerlandais a survécu à une fléchette de match dans chacune des deux dernières manches pour éviter une sortie prématurée. à Dortmund.

Van Gerwen a produit 148 et 108 contrôles pour établir un tampon précoce, mais Razma, fougueux, a maintenu son score sans relâche, tirant sur une paire de 11 fléchettes pour rétablir la parité à quatre chacun.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez comment MVG a remporté avec style un septième titre record en Premier League à l’O2 de Londres. Découvrez comment MVG a remporté avec style un septième titre record en Premier League à l’O2 de Londres.

Le Letton a ensuite réussi un tir de 112 lors de la neuvième étape pour se rapprocher de la victoire à 5-4, avant de rater les sommets pour 80 et 142 dans une finale passionnante.

Van Gerwen a profité de son sursis, tirant un brillant break de 12 fléchettes lors du match décisif pour se qualifier pour le deuxième tour de samedi, malgré une moyenne de Razma de près de 105.

“Je devais produire quelque chose de spécial parce que Madars était absolument phénoménal”, a concédé Van Gerwen, qui a réalisé une moyenne de 97 et réussi 75 pour cent de ses doubles tentatives.

“Il faut rendre hommage à Madars. Je pense que personne ne s’attendait à ce qu’il joue aussi bien, mais j’ai gardé mon sang-froid et c’est la chose la plus importante.

“Le format plus long [in round two] j’espère que cela m’aidera, mais vous devez quand même jouer. Tout le monde joue bien, donc il ne faut sous-estimer personne. Il faut être précis dès le début.”

Ricardo Pietreczko a remporté son premier titre PDC au Championnat d’Allemagne la semaine dernière

La deuxième journée de l’événement à 600 000 £ a vu les matchs restants du premier tour avoir lieu vendredi, alors que le débutant Pietreczko a éliminé le champion en titre Smith pour le plus grand plaisir de son public.

Pietreczko, vainqueur du récent championnat allemand de fléchettes, a produit une prestation exceptionnelle pour organiser un huitième de finale contre Van Gerwen, avec une moyenne de 104,28 pour célébrer un succès 6-3.

Le joueur de 29 ans a pris trois manches d’avance et a refusé de céder, alors que le champion d’Europe en titre voyait ses espoirs de conserver le titre s’envoler.

La défaite de Smith signifie qu’il est devenu le cinquième champion en titre successif à perdre au premier tour du tournoi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Luke Humphries a battu Gerwyn Price en finale du Grand Prix mondial grâce à ce sensationnel 138 checkout Luke Humphries a battu Gerwyn Price en finale du Grand Prix mondial grâce à ce sensationnel 138 checkout

Ailleurs, Luke Humphries, nouvellement couronné champion du monde du Grand Prix, s’est qualifié pour le deuxième tour avec une victoire catégorique 6-1 sur Brendan Dolan.

Championnat d’Europe Machineseeker 2023

Vendredi 27 octobre

Premier tour x8

Gian van Veen 6-1 Damon Heta

Krzysztof Ratajski 6-3 Joe Cullen

Daryl Gurney 6-2 Josh Rock

José De Sousa 6-4 Jonny Clayton

James Wade 6-3 Dirk van Duijvenbode

Luke Humphries 6-1 Brendan Dolan

Michael van Gerwen 6-5 Madars Razma

Ricardo Pietreczko 6-3 Ross Smith

samedi 28 octobre

Deuxième tour

Séance de l’après-midi (12h00-16h00 BST)

Chris Dobey contre Stephen Bunting

Rob Cross contre Danny Noppert

Gerwyn Price contre Nathan Aspinall

Michael Smith contre Peter Wright

Séance du soir (18h00-22h00 BST)

Gian van Veen contre Daryl Gurney

James Wade contre José de Sousa

Luke Humphries contre Krzysztof Ratajski

Michael van Gerwen contre Ricardo Pietreczko

Le meilleur des 19 étapes

Assistez à la dix-septième édition du Grand Slam of Darts du 11 au 19 novembre au Aldersley Leisure Village. Diffusez vos sports préférés et plus encore avec MAINTENANT