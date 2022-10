Fléchettes du championnat des joueurs: Dave Chisnall défie la recrue Josh Rock pour remporter le titre | “Mon objectif est la Premier League” | Fléchettes Nouvelles

Dave Chisnall a atteint 35 maximums avant d’être couronné champion (PDC)

Dave Chisnall a obtenu son deuxième titre de classement en un mois en remportant le championnat des joueurs 25 jeudi, battant la recrue Josh Rock 8-4 dans le décideur.

Le premier des quatre événements du championnat des joueurs cette semaine a vu Chisnall remporter le titre de 12 000 £ au Barnsley Metrodome avec une performance impressionnante en finale, remportant sa septième victoire de la journée.

Il a enregistré des moyennes de 103 et 107 lors des premières victoires contre Simon Whitlock et Maik Kuivenhoven, avant d’obtenir une victoire blanchie sur Tony Martinez.

Chisnall a poursuivi sa bonne forme contre Gary Anderson, perdant une seule jambe lors du dernier affrontement des 16 avant d’évincer la tête de série Luke Humphries avec une moyenne sensationnelle de 114 en quart de finale.

Un match difficile a suivi en demi-finale contre le numéro 2 mondial Gerwyn Price, mais Chisnall s’est avéré trop fort, remportant l’égalité 7-6 lors de son match le plus proche de la journée.

Avec six victoires à son actif, Chisnall a ensuite prouvé trop pour la star émergente d’Irlande du Nord Rock dans le décideur avec des jambes de 13, 12 et 12 fléchettes aidant Chisnall à prendre une avance à quatre jambes.

Alors que Rock a riposté, réduisant l’écart de 6-1 à 6-4 à un moment donné à l’aide d’une finale de 122 et de jambes de 14 et 13 fléchettes, le jeune a raté sa chance de reculer davantage dans une 11e étape clé, avant Chisnall a épinglé le double 16 dans le prochain pour sceller le titre.

“Aujourd’hui a été une très bonne journée pour moi”, a déclaré Chisnall, qui a atteint 35 maximums lors de l’événement.

“Les triples 20 entraient comme s’il n’y avait pas de lendemain, j’ai frappé 180 pour le plaisir toute la journée et je suis très heureux. J’ai atteint de gros scores, trois ou quatre 140 checkouts cruciaux, et ça m’a permis de passer.”

La recrue Josh Rock a donné une bataille à Chisnall lors de la finale 8-4 (PDC)

Chisnall vise maintenant des succès consécutifs vendredi alors que le groupe de 128 joueurs revient à l’action au Barnsley Metrodome et l’homme de St Helens espère qu’une série de cohérence l’aidera à rétablir son statut parmi les meilleures stars du sport et le rapprocher d’un retour en Premier League.

“Mon objectif est de revenir en Premier League mais c’est juste de la constance”, a-t-il poursuivi.

“Si vous n’obtenez pas cette constance, vous n’allez pas gagner ces tournois.

“J’ai toujours dit que pour gagner des tournois, il fallait de la chance – pour être juste aujourd’hui, je ne pense pas avoir eu de chance, j’ai juste battu les gens avec qui j’ai joué ! Je peux tous les gagner si je joue comme ce.”

Rock a connu une première année impressionnante sur le circuit PDC, et jeudi a vu le joueur de 21 ans remporter sa première finale senior – après avoir déjà remporté cinq titres du Winmau Development Tour en 2022.

“Josh Rock est l’avenir”, a ajouté Chisnall. “Il est tellement bon et il apprendra de ces défaites.

“Je l’ai joué au début de l’année et il m’a battu deux fois, c’est deux-deux maintenant. Il y aura beaucoup de rivalité entre moi et lui, je pense – même si j’ai 20 ans de plus que lui !”