Fléchettes de Premier League: Wayne Mardle sur Michael van Gerwen, Michael Smith, Chris Dobey et le reste de la formation | Fléchettes Nouvelles

Sera-ce plus de gloire en Premier League pour Michael van Gerwen ou peut-il être arrêté?

Michael van Gerwen décrochera-t-il une septième couronne record en Premier League? Comment le reste du peloton de chasse s’en sortira-t-il ? “Hollywood” Chris Dobey mérite-t-il sa place ? Wayne Mardle répond à toutes les questions clés.

Il n’y a qu’un seul endroit pour commencer et c’est celui qui, selon Wayne, remportera l’événement de cette année, qui atteindra son apogée à l’O2 Arena de Londres le 25 mai.

Sera-ce le septième ciel pour l’as néerlandais Van Gerwen ou sera-t-il défié par l’un des sept autres joueurs ?

Regardez tous les neuf fléchettes qui ont été touchés en Premier League

Sera-ce entre les quatre meilleurs joueurs pour le titre ?

MVG partira favori pour remporter la Premier League pour la septième fois

Je ne pense pas. Jonny Clayton arrive en tant que débutant, et l’un des outsiders, et le remporte. Joe Cullen l’emporte presque. Nathan Aspinall a fait la finale, tout comme Jose de Sousa et ils sont tous des outsiders relatifs.

Avec le format actuel, chaque joueur a remporté une soirée en Premier League l’année dernière. Je pense que c’est celui qui se présente la nuit.

Oui, Van Gerwen va commencer favori parce qu’il est toujours le meilleur joueur du monde, à mon avis.

Price ne s’est pas encore rendu justice dans la ligue, alors que Peter Wright n’a jamais vraiment gagné, tandis que Michael Smith a été finaliste.

Tout ce que je sais, c’est qu’il y aura un drame fulgurant !

Jetez un coup d'œil à l'une des finales les plus dramatiques jamais disputées dans le tournoi alors que Michael van Gerwen et Peter Wright se sont rencontrés à l'O2 Arena en 2017

Qui est votre favori pour remporter la Premier League cette année ?

Michael van Gerwen a devancé Joe Cullen lors d'une finale spectaculaire en 2022 pour remporter son sixième titre de Premier League à Berlin.

Michael van Gerwen est le favori dans toutes les épreuves auxquelles il participe. Je pense que s’ils jouent tous bien, il gagne et il l’a prouvé en 2022 en remportant ce qu’il a gagné.

C’est une bataille des meilleurs contre les meilleurs et j’ai du mal à croire qu’il ne participera pas aux Play-Offs. Normalement, il fait les Play-Offs et je pense qu’il le fera à nouveau, mais vous ne pouvez pas écarter quelqu’un car ce sont tous des joueurs de classe mondiale.

Jetez un œil aux quatre badigeons de Michael van Gerwen en Premier League

Dobey mérite-t-il sa place ?

Wayle Mardle dit que Chris Dobey est un joueur de classe mondiale qui méritait sa place en Premier League cette année

Chris Dobey se familiarise avec cette alouette aux fléchettes. Au cours des cinq dernières majeures auxquelles il a participé, il a atteint deux quarts de finale, une demi-finale et maintenant une victoire. C’est un joueur de classe mondiale et il est en hausse.

Ils semblent avoir créé un précédent avec Jonny Clayton et Joe Cullen remportant le Masters les années précédentes. Clayton va et gagne, tandis que Cullen passe à une largeur de fil de le gagner à ses débuts.

Je n’exclurais pas du tout que Dobey le gagne.

Qu’en est-il de la clameur pour Luke Humphries?

Nathan Aspinall a obtenu une place en Premier League, mais le numéro 5 mondial Luke Humphries a raté

Je crois qu’il a laissé une éventuelle sélection pour la Premier League l’atteindre au cours des deux derniers mois et pendant le Masters, sa tête était absolument partout.

Il avait l’air perdu et quelqu’un qui manquait de confiance et malheureusement, il a succombé à vouloir être en Premier League plus qu’à gagner le Masters.

Il s’en remettra. Il sera absolument désemparé, mais il est le numéro 5 mondial pour une raison. Il a remporté une poignée d’épreuves, mais j’ai aussi de la sympathie pour Danny Noppert et Ross Smith.

Y a-t-il déjà eu un cas pour Gabriel Clemens ?

Gabriel Clemens s'est fait un nom après avoir largué Gerwyn Price pour atteindre les demi-finales du championnat du monde

Non je ne pense pas. Je reçois le public allemand, mais sans paraître désobligeant pour Gabriel, vous ne pouvez pas bien jouer pour un événement et ensuite être sélectionné pour la Premier League. Il faut jouer un peu mieux que ça.

Il n’a pas bien joué au Masters et a regardé sous pression. Cela aurait été trop tôt pour lui.

Comment Aspinall, Clayton et Van den Bergh vont-ils s’entendre ?

Jonny Clayton a battu Jose de Sousa pour remporter la Premier League lors de sa première saison

Si vous jouez plus tard dans l’année, vous avez plus de chances. C’est là que je pense que la sélection de Nathan Aspinall entre en jeu.

Il a joué de manière décente en Premier League auparavant, mais se qualifier pour les finales du Grand Prix et du Grand Chelem, je pense, a certainement un avantage si vous jouez plus tard dans l’année.

Jonny Clayton remporte la Premier League à ses débuts en 2021, il remporte la phase de championnat en 2022. Ouais, mettez-le dedans. C’est un gars sympathique. Il vendra des billets et les gens voudront le voir jouer.

Préparez-vous à plus de cela de la part de Dimitri Van den Bergh lors de la Premier League de cette saison…

Dimitri Van den Bergh fera sa deuxième apparition et les gens oublient souvent qu’il a dirigé la Premier League pendant huit ou neuf semaines lors de sa première année. Il a remporté le Matchplay et a été finaliste au même événement.

Il a récemment remporté deux événements de la série mondiale et je sais qu’il n’est pas la tasse de thé de tout le monde, mais vous ne pouvez pas lui enlever ses capacités et pour la croissance du jeu, je comprends pourquoi il est dedans.

Il y a eu 39 joueurs qui auraient joué en Premier League au cours de ce qui sera sa 19e année et les gens vont et viennent. Les gens sont sélectionnés et d’autres sont laissés de côté – cela ne changera jamais.

Phil Taylor a affronté James Wade à la Wembley Arena lors d'une remarquable rencontre en Premier League

Êtes-vous toujours satisfait du format ?

Le Gallois Clayton a parlé du nouveau format de la Premier League lors de la soirée d'ouverture de la saison dernière

J’étais dans quatre des cinq premières Premier League et j’ai vu quelques changements de format à l’époque.

Cela fait peu de différence pour les joueurs. Il s’agit de ce qui est regardable et de ce qui est excitant et j’ai vraiment apprécié la coupe et la poussée de l’année dernière. C’était implacable !

J’ai aimé le fait que pour gagner une soirée, il faut bien jouer. Chaque joueur de l’année dernière a gagné une soirée, mais finalement les fléchettes ont été les gagnantes !

Vous vous souvenez quand Raymond van Barneveld a choqué Van Gerwen pour remporter son premier titre à l'O2 Arena ?

Votre salle préférée est ?

Leeds Arena est un favori avec Mardle

C’est entre Leeds et Glasgow à cause de la façon dont ils sont disposés. Ce sont des amphithéâtres, mais même les plus petites salles sont pleines d’ambiance.

J’ai eu la chance d’être impliqué dans chaque Premier League, que ce soit en jouant ou en commentant, et je dois dire que j’adore ça.

Calendrier de la Premier League 2023 Nuit 1 La SSE Arena, Belfast 2 février Nuit 2 Arène internationale de Cardiff 9 février Nuit 3 OVO Hydro, Glasgow 16 février Nuit 4 3Aréna, Dublin 23 février Nuit 5 West Point Exeter le 2 Mars Nuit 6 Le centre de Brighton 9 mars Nuit 7 Motorpoint Arena, Nottingham 16 mars Nuit 8 Utilita Arena, Newcastle 23 mars Nuit 9 Mercedes-Benz Arena, Berlin 30 mars Nuit 10 Utilita Arena, Birmingham 6 avril Nuit 11 M&S Bank Arena, Liverpool 13 avril Nuit 12 Rotterdam Ahoy 20 avril Nuit 13 Première arène directe, Leeds 27 avril Nuit 14 AO Arena, Manchester 4 mai Nuit 15 Utilita Arena, Sheffield 11 mai Nuit 16 P&J Live, Aberdeen 18 mai Play-offs L’O2, Londres 25 mai

La nouvelle saison de fléchettes de Premier League débutera à la SSE Arena de Belfast le jeudi 2 février, le premier des 17 sites individuels à accueillir la Premier League 2023, qui se déroulera les jeudis soirs de février à mai – en direct sur Sky Sports !