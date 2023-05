Fléchettes de Premier League: Wayne Mardle et Mark Webster soutiennent Michael van Gerwen pour faire l’O2 de Londres | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen s’est blessé à l’épaule lors de sa victoire 6-3 sur Chris Dobey

Wayne Mardle admet que Michael van Gerwen a subi une blessure à l’épaule « cauchemar », mais il soutient toujours le Néerlandais pour atteindre la finale de la Premier League Darts à l’O2.

Le sextuple champion en titre Van Gerwen s’est blessé lors de sa victoire 6-3 en quart de finale sur Chris Dobey, prenant une avance de 5-0 avant de franchir la barrière de la douleur dans les dernières étapes.

Malgré un traitement d’après-match, le Néerlandais n’a pas pu affronter Dimitri Van den Bergh dans le dernier carré, ce qui l’a obligé à se contenter d’une troisième place.

Fléchettes Premier League en direct Vivre de

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wayne Mardle et Mark Webster débattent pour savoir si Michael van Gerwen sera apte pour la finale de la semaine prochaine à Londres Wayne Mardle et Mark Webster débattent pour savoir si Michael van Gerwen sera apte pour la finale de la semaine prochaine à Londres

S’adressant à Emma Paton, Mardle a qualifié cela de « situation tendue » mais a soutenu MVG pour se rendre à l’O2 de Londres pour les Play-Offs.

Il a dit: « Il ne s’agit pas de ce soir. Lui et sa direction doivent tous convenir qu’il ne s’agit pas de ce soir. C’est à propos de la semaine prochaine à l’O2. C’est un cas de, tout ce qui doit être fait doit commencer maintenant. Quel que soit le type de manipulation [of the shoulder] Ou n’importe quoi.

« Sa santé est avant tout la priorité. S’il peut retrouver la santé en une semaine, tant mieux, mais s’il ne le peut pas, et c’est le problème, il ne peut pas jouer la semaine prochaine légèrement blessé, cela pourrait prolonger la guérison. processus, puis vous roulez dans la Coupe du monde, puis vous roulez dans le Matchplay.

« Et puis il y a toutes sortes de problèmes qui aggravent les choses. C’est une situation très tendue, et j’espère juste qu’il pourra jouer la semaine prochaine.

« C’est une situation horrible pour un sportif.

« Nous ne savons pas à quel point il souffre. Nous ne savons pas si c’est jouable et c’est par précaution, nous ne le savons pas. Nous espérons que ce sera le cas et qu’il pourra jouer la semaine prochaine.

« Le désastre absolu serait de ne pas pouvoir jouer la semaine prochaine. Il s’agit de la santé de son épaule en ce moment. »

Mardle a ajouté: « C’est un gagnant et il pensera » même si je ne suis pas à 100%, je suis assez bon « mais vous devez être réaliste et il pourrait aggraver les choses et il pourrait finir par manquer le deux ou trois mois suivants, ce qui serait pour lui un désastre fulgurant.

« Nous espérons que le repos est le meilleur tonique. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Van Gerwen s’est blessé lors de sa victoire contre Dobey à Aberdeen Van Gerwen s’est blessé lors de sa victoire contre Dobey à Aberdeen

Webster a dit: « Ce n’est pas long [to recover] est-ce? Comme le dit Wayne, il y a une image plus grande ici.

« Il doit recevoir un traitement et probablement d’ici mardi, il doit commencer à lancer. Ce n’est pas beaucoup de temps pour se préparer pour des matchs plus longs la semaine prochaine, potentiellement deux d’entre eux. C’est un scénario cauchemardesque.

« Il a pris la bonne décision ce soir, il ne servait à rien de se gêner. Il était bouleversé de partir.

« Il a une bonne équipe de direction et il recevra le meilleur traitement. J’espère qu’il aura raison pour la semaine prochaine.

« Je ne le repousserais pas. J’espère que ce n’est pas aussi grave que ça en avait l’air, mais il avait l’air mal à l’aise.

« La semaine prochaine est la grande, c’est pour cela qu’il a travaillé ces 16 semaines.

« Je pense qu’il y arrivera, peu importe son état. »

« Nous ne savons pas à quel point il souffre. Nous ne savons pas si c’est jouable et c’est par précaution, nous ne le savons pas. Nous espérons que ce sera le cas et qu’il pourra jouer la semaine prochaine. » Wayne Mardle sur la blessure à l’épaule de MVG

Van Gerwen a souligné ses pouvoirs de récupération lorsqu’il a subi une opération au poignet l’année dernière avant de revenir pour remporter le World Matchplay à Blackpool.

« Je ne le radierais pas », a poursuivi le Gallois Webster. « J’espère que ce n’est qu’une précaution et que ce n’est pas aussi grave qu’il y paraît, mais il était définitivement mal à l’aise.

« Il ne jouera évidemment pas au Pro Tour de Leicester ce week-end, je suppose, et se prépare juste pour la semaine prochaine parce que c’est le gros. C’est pour cela qu’il a travaillé ces 16 semaines pour trouver sa place dans les Play-Offs. et ce serait un coup de poing pour lui s’il ne pouvait pas être là.

« Je pense qu’il y arrivera de gré ou de force, mais s’il est à 100%, c’est une autre affaire. »

Finals Night à Londres : jeudi 25 mai Demi-finales (Meilleur des 19 manches) Gerwyn Price contre Jonny Clayton Michael Smith contre Michael van Gerwen

Calendrier de la Premier League 2023 Play-offs L’O2, Londres 25 mai

Nous sommes de retour pour plus d’action de fléchettes en Premier League depuis l’O2 de Londres le jeudi 25 mai – Finals Night est en direct sur Sky Sports Action à partir de 19h.